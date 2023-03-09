Масований обcтріл України: ЗС РФ завдали ударів по трьох ТЕС, — ДТЕК

Внаслідок ракетної атаки обладнання підстанцій отримало серйозні пошкодження, а після завершення повітряної тривоги енергетики почали ліквідовувати наслідки влучань.

Related video

В ніч проти 9 березня ЗС РФ атакували з повітря територію України. Ціллю стали об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок атаки пошкоджено три ТЕС. Про це повідомили у компанії ДТЕК.

"Ворог продовжує здійснювати масовані терористичні атаки по енергетичних об'єктах України. Сьогодні, 9 березня, внаслідок обстрілів постраждали три теплоелектростанції "ДТЕК Енерго". Внаслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час ракетної атаки по підстанціях, на щастя, ніхто з працівників не постраждав.

В компанії нагадали, що від вересня 2022 року ТЕС ДТЕК були атаковані вже 29 разів. Внаслідок атак 3 енергетики загинули, а 28 отримали поранення.

У Києві під час ракетної атаки окупанти використали гіперзвукову ракету "Кинджал", повідомили в КМДА. Атака у столиці тривала понад 7 годин. Завдяки роботі української ППО, ударів крилатими ракетами та БПЛА по столиці не допущено. Є одне влучання "Кинджалом" в обʼєкт інфраструктури.

Масований обстріл України 9 березня — що відомо

Сьогодні вночі, 9 березня, російські окупанти завдали масованого ракетного обстрілу по території України. Вибухи зафіксували у Київській, дніпропетровській, Харківській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Житомирській, Одеській, Тернопільській, Львівській областях. На Львівщині в результаті атаки загинули четверо людей: дві жінки та два чоловіки. Двоє людей постраждали у Києві від уламків ракети.

Внаслідок російських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої ЗАЕС з українською енергосистемою. Станція перейшла на роботу на дизель-генераторах. Пального вистачить на тиждень.