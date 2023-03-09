Массированный обстрел Украины: ВС РФ нанесли удары по трем ТЭС, — ДТЭК

В результате ракетной атаки оборудование подстанций получило серьезные повреждения, а после завершения воздушной тревоги энергетики начали ликвидировать последствия попаданий.

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В ночь на 9 марта ВС РФ атаковали с воздуха территорию Украины. Целью стали объекты критической инфраструктуры. В результате атаки повреждены три ТЭС. Об этом сообщили в компании ДТЭК.

"Враг продолжает осуществлять массированные террористические атаки по энергетическим объектам Украины. Сегодня, 9 марта, в результате обстрелов пострадали три теплоэлектростанции "ДТЭК Энерго". В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время ракетной атаки по подстанциям, к счастью, никто из работников не пострадал.

В компании напомнили, что с сентября 2022 года ТЭС ДТЭК были атакованы уже 29 раз. В результате атак 3 энергетика погибли, а 28 получили ранения.

В Киеве во время ракетной атаки оккупанты использовали гиперзвуковую ракету "Кинжал", сообщили в КГГА. Атака в столице продолжалась более 7 часов. Благодаря работе украинского ПВО, удары крылатыми ракетами и БПЛА по столице не допущены. Есть одно попадание "Кинжалом" в объект инфраструктуры.

Массированный обстрел Украины 9 марта — что известно

Сегодня ночью, 9 марта, российские оккупанты нанесли массированный ракетный обстрел по территории Украины. Взрывы были зафиксированы в Киевской, днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Житомирской, Одесской, Тернопольской, Львовской областях. На Львовщине в результате атаки погибли четыре человека: две женщины и два мужчины. Два человека пострадали в Киеве от обломков ракеты.

В результате российских ракетных обстрелов отключилась последняя линия связи оккупированной ЗАЭС с украинской энергосистемой. Станция перешла на работу на дизель-генераторах. Горючего хватит на неделю.