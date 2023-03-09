ВС РФ, вероятно, нанесли удар по Киеву гиперзвуковой ракетой "Кинжал", — КМВА (видео)

Как отмечают в военной администрации, благодаря работе ПВО, ударов крылатыми ракетами и БПЛА по столице не допущено, но ракета типа "Кинжал" попала в объект инфраструктуры.

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Российские оккупанты во время воздушной атаки на Киев в ночь на 9 марта, по предварительной информации, использовали баллистическую ракету "Кинжал" — единственную, с которой не смогла справиться украинская ПВО. Об этом сообщил глава Киевской военной государственной администрации Сергей Попко.

По его словам, воздушная атака в столице продолжалась более 7 часов, а для нее российские оккупанты использовали практически все типы своего воздушного вооружения — иранские дроны-камикадзе "Shahed" и почти все наименования крылатых ракет.

"Благодаря работе нашей ПВО, ударов крылатыми ракетами и БПЛА по столице не допущено. Но, к сожалению, аэробалистическая ракета типа "Кинжал" (предварительная информация) попала в объект инфраструктуры. Все службы работают на месте. Ликвидация последствий продолжается", — проинформировал Попко. .

Он добавил, что в Святошинском районе Киева обломками ракеты ранены два человека. Также части ракеты повредили автомобили.

Из-за ракетной атаки РФ в столице ввели частичные экстренные отключения электроэнергии.

"После ракетной атаки, в связи с экстренными отключениями электроэнергии, 40% потребителей столицы без отопления. Водоснабжение работает в штатном режиме", — сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Ракетный удар по Украине 9 марта:

В ночь на 9 марта ВС РФ осуществили пуски десятков ракет по территории Украины. Взрывы раздались в Киевской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской, Тернопольской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Тернопольской и Кировоградской областях. В отдельных областях тревога длится более пяти часов.

Из-за массированной ракетной атаки произошла задержка 98 поездов, а некоторые участки обесточены, сообщили 9 марта "Укрзалізниці". Электрички в Киеве, в свою очередь, продолжают работать по графику.

В 6:25 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Голосеевском районе столицы, туда направили экстренные службы. Позже в 7:14 мэр сообщил о взрывах в Святошинском районе города. Там пострадали два человека.

Из-за массированной ракетной атаки РФ по территории Украины 9 марта, Запорожская атомная электростанция обесточена и перешла в режим блекаута в шестой раз за время оккупации. Включилось 18 дизель-генераторов для питания собственных нужд ЗАЭС.