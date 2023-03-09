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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины Массированный обстрел Украины 9 марта

Массированные удары по Украине 9 марта: взрывы прогремели в нескольких городах, детали (видео)

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Фото: Wikipedia | ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины 9 марта

Утром ВС РФ осуществили пуски десятков ракет, а после прилетов начались перебои с электроснабжением. Первые взрывы прогремели в Харькове, Одессе и Днепре, а местные власти сообщают как о прилетах, так и работе ПВО.

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ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины 9 марта. В направлении украинских городов были выпущены десятки ракет, а прилеты, как минимум, зафиксированы в Харькове и Одессе. Из-за массированного обстрела в регионах начались экстренные отключения света. Фокус в одном материале собрал информацию об утренней масштабной атаке по Украине.

Обстрел Харькова

Так, мэр Харькова Игорь Терехов у себя в Telegram сообщил, что в Харькове произошла целая серия взрывов.

"Под прицелом – энергетическая инфраструктура. В некоторых районах Харькова есть проблемы со светом. Но мы выстоим и все починим", — написал он.

Прилеты в Харькове

Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что по городу и области нанесли 15 ударов. Есть попадание в жилой дом. Также сообщил о проблемах со светом в регионе.

"Под прицелом оккупантов снова объекты критической инфраструктуры. Предварительно есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", — написал Синегубов.

Прилеты в Харькове

Затем местная волонтер Наталья Попова в Facebook уточнила информацию о попадании в жилой дом. По ее словам, сотрудники ГСЧС достали из дома двоих людей. Один человек получил помощь на месте. Одна госпитализирована, состояние легкое.

Прилет по Харькову, картинка Fullscreen
Прилет по Харькову
Фото: Скриншот

Также один из взрывов в Харькове удалось зафиксировать на видео.

Прилет по Харькову

Обстрел Одессы

Глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram написал, что в результате массированного ракетного удара попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры области, а также повреждены жилые дома.

"К счастью, пострадавших нет. В настоящее время действуют ограничения электроснабжения. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбитие ракет", — написал он.

Прилет в Одесской области

Также спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона сказал, что в городе россияне ударили по объекту критической инфраструктуры.

По его словам, в результате атаки повреждены жилые дома, но среди людей никто не пострадал. В городе превентивно отключили свет.

Сергей Братчук сказал, что в Одесе россияне ударили по объекту критической инфраструктуры

Обстрел Днепра

Местные телеграм-каналы сообщили о взрывах в Днепре и области. Кроме того, у многих жителей города пропала электроэнергия.

Взрыв в Днепре

Ситуация в Черкасской области

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец написал в Telegram, что в области существует повышенная угроза ракетного удара.

"Также в области применены предохранительные отключения электроэнергии. Энергетики принимают меры для обеспечения энергосистемы", — написал он.

В Черкасской ОВА сообщают о повышенной угрозе ракетных ударов

Обстрел Киева

Еще в 02:04 ночи Киевская областная военная администрация сообщила об угрозе ракетного удара.

"Угроза воздушной атаки. Силы ПВО наготове. Находитесь в укрытиях или в безопасных местах до окончания воздушной тревоги", — сказано в сообщении.

Затем в 04:24 появилось сообщение о работе ПВО.

Кроме того, о взрывах в Киевской области, а также самой украинской столице сообщили и местные телеграм-каналы. После прилета начался пожар. Через время мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Голосеевском районе города.

Взрыв в Киеве

Также отметим, что местные каналы в Telegram сообщали о взрывах во Львовской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, в ДТЭК решили ввести в некоторых регионах экстренные отключения электроэнергии. Так, подачу ограничили как минимум в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

В ДТЭК сообщили об экстренных отключениях электроэнергии

Днем ранее, 8 марта, британские журналисты рассказали, почему битва за Бахмут важна для РФ и Украины. Россия пытается взять Бахмут, город в Донецкой области, ради политической победы, а Украина пытается истощить российское войска настолько, насколько это возможно.

Также 8 марта в разведке США рассказали о планах Кремля. По словам Эврил Хейнс, Россия будет углублять свои связи с Китаем, несмотря на международное давление на Пекин.