Массированные удары по Украине 9 марта: взрывы прогремели в нескольких городах, детали (видео)

Утром ВС РФ осуществили пуски десятков ракет, а после прилетов начались перебои с электроснабжением. Первые взрывы прогремели в Харькове, Одессе и Днепре, а местные власти сообщают как о прилетах, так и работе ПВО.

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ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины 9 марта. В направлении украинских городов были выпущены десятки ракет, а прилеты, как минимум, зафиксированы в Харькове и Одессе. Из-за массированного обстрела в регионах начались экстренные отключения света. Фокус в одном материале собрал информацию об утренней масштабной атаке по Украине.

Обстрел Харькова

Так, мэр Харькова Игорь Терехов у себя в Telegram сообщил, что в Харькове произошла целая серия взрывов.

"Под прицелом – энергетическая инфраструктура. В некоторых районах Харькова есть проблемы со светом. Но мы выстоим и все починим", — написал он.

[ + – ] Прилеты в Харькове

Также глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что по городу и области нанесли 15 ударов. Есть попадание в жилой дом. Также сообщил о проблемах со светом в регионе.

"Под прицелом оккупантов снова объекты критической инфраструктуры. Предварительно есть попадание в частный жилой дом на Харьковщине. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", — написал Синегубов.

[ + – ] Прилеты в Харькове

Затем местная волонтер Наталья Попова в Facebook уточнила информацию о попадании в жилой дом. По ее словам, сотрудники ГСЧС достали из дома двоих людей. Один человек получил помощь на месте. Одна госпитализирована, состояние легкое.

[ + – ] Прилет по Харькову Фото: Скриншот

Также один из взрывов в Харькове удалось зафиксировать на видео.

[ + – ] Прилет по Харькову

Обстрел Одессы

Глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram написал, что в результате массированного ракетного удара попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры области, а также повреждены жилые дома.

"К счастью, пострадавших нет. В настоящее время действуют ограничения электроснабжения. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбитие ракет", — написал он.

[ + – ] Прилет в Одесской области

Также спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона сказал, что в городе россияне ударили по объекту критической инфраструктуры.

По его словам, в результате атаки повреждены жилые дома, но среди людей никто не пострадал. В городе превентивно отключили свет.

[ + – ] Сергей Братчук сказал, что в Одесе россияне ударили по объекту критической инфраструктуры

Обстрел Днепра

Местные телеграм-каналы сообщили о взрывах в Днепре и области. Кроме того, у многих жителей города пропала электроэнергия.

[ + – ] Взрыв в Днепре

Ситуация в Черкасской области

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец написал в Telegram, что в области существует повышенная угроза ракетного удара.

"Также в области применены предохранительные отключения электроэнергии. Энергетики принимают меры для обеспечения энергосистемы", — написал он.

[ + – ] В Черкасской ОВА сообщают о повышенной угрозе ракетных ударов

Обстрел Киева

Еще в 02:04 ночи Киевская областная военная администрация сообщила об угрозе ракетного удара.

"Угроза воздушной атаки. Силы ПВО наготове. Находитесь в укрытиях или в безопасных местах до окончания воздушной тревоги", — сказано в сообщении.

Затем в 04:24 появилось сообщение о работе ПВО.

Кроме того, о взрывах в Киевской области, а также самой украинской столице сообщили и местные телеграм-каналы. После прилета начался пожар. Через время мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Голосеевском районе города.

[ + – ] Взрыв в Киеве

Также отметим, что местные каналы в Telegram сообщали о взрывах во Львовской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, в ДТЭК решили ввести в некоторых регионах экстренные отключения электроэнергии. Так, подачу ограничили как минимум в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

[ + – ] В ДТЭК сообщили об экстренных отключениях электроэнергии

Днем ранее, 8 марта, британские журналисты рассказали, почему битва за Бахмут важна для РФ и Украины. Россия пытается взять Бахмут, город в Донецкой области, ради политической победы, а Украина пытается истощить российское войска настолько, насколько это возможно.

Также 8 марта в разведке США рассказали о планах Кремля. По словам Эврил Хейнс, Россия будет углублять свои связи с Китаем, несмотря на международное давление на Пекин.