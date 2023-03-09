"Город почти разрушен": журналисты рассказали, почему битва за Бахмут важна для РФ и Украины

По словам журналистов, РФ задействует огромные военные ресурсы, чтобы захватить город. Однако на каждого убитого украинского защитника приходится 5 российских оккупантов.

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Россия пытается взять Бахмут, город в Донецкой области, ради политической победы, а Украина пытается истощить российское войска настолько, насколько это возможно. Об этом пишет издание BBC.

По словам заместителя мэра Александра Марченко, в подземных убежищах города, в котором ранее проживало примерно 70 тысяч человек, остались всего несколько тысяч мирных жителей. Они прячутся от боевых действий без воды, газа и электричества.

"Город почти разрушен. Нет ни одного здания, которое не осталось бы нетронутым в этой войне", — сказал Марченко журналистам.

Зачем России Бахмут

Издание пишет, что РФ задействует огромные военные ресурсы, чтобы захватить Бахмут. Так, от 20 000 до 30 000 российских военнослужащих были убиты или ранены при попытках штурмовать город.

По словам журналистов, Кремлю нужна победа, пусть и символическая, поскольку военное командование уже давно не может похвастаться успехами на фронте. РФ хочет продать какую-нибудь победу лояльной общественности, которая поддерживает войну, и пропагандистам.

Журналисты пишут, что у России также есть и военная цель. По мнению высшего военного командования оккупантов, взятие Бахмута позволит им овладеть плацдармом для дальнейших территориальных завоеваний. Речь идет о захвате Краматорска и Славянска.

Почему Украина яростно удерживает Бахмут

Издание пишет, что основная стратегическая цель командования ВСУ — использовать битву за город для ослабления российской армии. По оценкам источников в НАТО, на каждого убитого украинского защитника в Бахмуте приходится пять российских оккупантов.

Также, по мнению журналистов, Бахмут и для Украины имеет политическое значение. Так, президент Владимир Зеленский "сделал город эмблемой сопротивления".

Что будет, если РФ захватит Бахмут

Издание пишет, что оккупация города может поднять боевой дух россиян. Однако непосредственно на военные действия это не повлияет.

Мик Райан, стратег и бывший австралийский генерал, считает, что быстрого наступления российских сил не будет.

"Украинцы… будут отходить в оборонительные зоны в районах Краматорска, на подготовку которых у них было восемь лет. Любое наступление в районе Краматорска, вероятно, будет столь же кровавым для русских, как и их кампания за Бахмут", — сказал он.

Разведка США предупредила, что РФ может пойти дальше на Запад в войне против Украины. Потенциал для прямого военного столкновения РФ с Западом существует. Москва ближайшие 10 лет будет представлять внушительный вызов Вашингтону в ключевых сферах, говорят разведчики.

Также в разведке США рассказали о планах Кремля. По словам Эврил Хейнс, Россия будет углублять свои связи с Китаем, несмотря на международное давление на Пекин.