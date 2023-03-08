Война в Украине: разведка США предупредила, что РФ может пойти дальше на Запад

Потенциал для прямого военного столкновения РФ с Западом существует. Москва ближайшие 10 лет будет представлять внушительный вызов Вашингтону в ключевых сферах, говорят разведчики.

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Россия не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО, но потенциал для этого существует. Об этом говорится в докладе спецслужб США с оценкой угроз, который опубликован на сайте Национальной разведки Штатов.

Российские власти, по данным разведки, до сих пор избегали действий для выведения большой войны за пределы Украины. Риски эскалации в США оценивают как значительные.

"Агрессивная война России с Украиной — это значительное событие, меняющее отношения РФ с Западом и Китаем. Пути развития конфликта — крайне неопределенные, эскалация до военного противостояния между Москвой и Западом несет в себе большой риск, с которым мир не сталкивался десятилетиями", — заметили специалисты.

Спецслужбы США пришли к выводу, что в ближайшие 10 лет Москва будет представлять внушительный вызов Вашингтону в ключевых сферах, но все же столкнется с рядом ограничений.

"Россия продолжит отстаивать свои интересы для доминирования над другими странами на постсоветском пространстве, в том числе применяя военную силу, как в Украине", — говорится в отчете.

Военные неудачи России в полномасштабной войне с Украиной могут нанести ущерб внутренней репутации ее президента Владимира Путина. Возможна дополнительная эскалация боевых действий в попытке победить, указали спецслужбы.

Москва продолжит использовать множество инструментов для продвижения своих интересов и подрыва влияния Соединенных Штатов и их союзников. Это могут быть военные средства, вредоносное влияние, кибернетика и средства разведки. Экономические и энергетические рычаги влияния РФ со временем уменьшатся, считают в Национальной разведке США.

Российские силы продолжают концентрировать усилия на захвате Донбасса, но в 2023 году успехов ждать не стоит, добавили в разведке.

"Москва станет более зависимой от ядерных, кибер- и космических возможностей из-за масштабного разгрома сухопутных войск. Тяжелые потери расходы на боеприпасы во время конфликта ослабили возможности Москвы по наземному и воздушному базированию", — заключили чиновники.

Напомним, что секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко 28 февраля заявил, что Россия готовится начать наступление весной. Ориентировочній срок — конец марта-начало апреля.

В Кремле ранее говорили, что у президента США Джо Байдена была возможность закончить полномасштабную войну в Украине за сутки.