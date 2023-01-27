"Достаточно указания Вашингтона": в Кремле назвали условие окончания войны России с Украиной

По мнению пресс-секретаря Владимира Путина, международную ситуацию накалило не ведение РФ агрессивной войны, а поставки ВСУ западных танков.

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Президент США Джо Байден обладает возможностью завершить полномасштабную войну в Украине за сутки. Такое мнение высказал российским пропагандистам 27 января пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет агентство РБК.

"Достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона — и все это можно завершить. Конечно, не за день и не за два. Но ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона. Сейчас мы видим, что нынешний руководитель Белого дома не хочет использовать этот ключ", — отметил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

Песков согласился с мнением 45-го президента США Дональда Трампа о растущей напряженности из-за полномасштабной войны в Украине. В своей социальной сети Truth Social лидер республиканцев написал следующее: "Сначала – танки, а потом – ядерное (оружие). Прекратите эту сумасшедшую войну сейчас. Это так легко сделать".

В Кремле связали динамику накала в международной ситуации в первую очередь с поставками танков и других вооружений Украине, а также "продолжением дискуссии по авиационному компоненту".

Критикуя очередной пакет военной помощи Украине, Трамп повторил точку зрения России — отправка танков M1 Abrams равнозначна эскалации, которая может привести к ядерной войне, заметило американское издание Daily News.

Трамп и ранее делал противоречивые заявления о большой войне в Украине. В октябре прошлого года телеканал CNN опубликовал отрывки аудиокниги The Trump Tapes авторства репортера The Washington Post Боба Вудворда, которая основана на интервью Трампа в Овальном кабинете.

Бывший президент США рассказывал о его отношениях с Путиным. По словам Трампа, расследование ФБР о вмешательстве России в президентские выборы лишило его шансов на улучшение отношений между двумя странами.

"Мне нравится Путин. Наши отношения должны быть очень хорошими. Я проводил кампанию за то, чтобы ладить с Россией, Китаем и всеми остальными. Дружить с Россией — это хорошо, а не плохо, ясно? Тем более, у них есть 1332 гре**ных ядерных боеголовок", — говорил Трамп.

Напомним, что 26 января Песков заявил о прямом участии стран Запада в большой войне в Украине, если они поставят танки. Кремль, по его словам, пока не рассматривает вопрос об изменении статуса "спецоперации" из-за отправок танков Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News от 26 января сказал о незаинтересованности в переговорах с Путиным, ведь на самом деле он не хочет переговоров и мира.

В Пентагоне 27 января заявили, что будут поставлять ВСУ танки Abrams до тех пор, пока Путин не поймет, что нужно заканчивать войну.