США будут поставлять Украине танки Abrams до тех пор, пока Путин не закончит войну, — Пентагон

По словам Сабрины Сингх, РФ каждый раз угрожает эскалацией, когда международное сообщество соглашается дать Украине новый вид вооружений. Правда, ни одна угроза так и не была выполнена.

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Соединенные Штаты будут поставлять Украине танки Abrams до тех пор, пока президент РФ Владимир Путин не поймет, что пора заканчивать войну. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Сингх во время брифинга.

По ее словам, Вашингтон готов к долгосрочной перспективе поддержки Киева в войне.

"Она (война, ред.) может закончиться завтра, если Владимир Путин примет такое решение. Но не похоже, что он собирается принимать такое решение. Так что это работа может продолжаться до конца года. Она может продолжаться много лет ", – сказала она.

Пресс-секретарь не смогла назвать более конкретных сроков, когда Украине получит обещанные Abrams.

Кроме того, Сингх заявила, что в Белом доме не знают, когда именно закончится война. Она также заявила, что РФ каждый раз угрожает эскалацией, когда международное сообщество соглашается дать Украине новый вид вооружений. Правда, ни одна угроза так и не была выполнена.

"Опять же, что вызывает эскалацию, так это то, что они (россияне, ред.) продолжают эту войну каждый день. Владимир Путин завтра может принять решение о ее прекращении", — отметила она.

По ее словам, сейчас Пентагон не видит никаких признаков того, что РФ готова применить ядерное оружие.

Отвечая на вопросы журналистов Сингх отметила, что РФ истощает свои запасы боеприпасов. Об этом говорит то, что Москве приходится обращаться за помощью к Пхеньяну и Тегерану.

Напомним, что журналисты Politico уже писали, что ВСУ получат танки Abrams новой версии, но без секретной брони с обедненным ураном. Abrams не могут экспортироваться с засекреченным бронекомплектом. В обновленных M1A2 реализована система информирования, которая позволяет отслеживать местоположение дружественной техники, находить позиции противника и принимать запросы артиллерии.

Фокус также писал, что эксперты заявили, что ВСУ столкнутся с трудностями, используя Leopard, Challenger и Abrams. По словам экспертов, у танков Leopard 2, которые будут отправлять разные страны Европы, есть свои небольшие различия, и их нельзя не учитывать.