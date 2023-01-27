США постачатимуть Україні танки Abrams доти, доки Путін не закінчить війну, — Пентагон

За словами Сабріни Сінгх, РФ щоразу загрожує ескалацією, коли міжнародна спільнота погоджується дати Україні новий вид озброєнь. Щоправда, жодної загрози так і не було виконано.

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Сполучені Штати постачатимуть Україні танки Abrams доти, доки президент РФ Володимир Путін не зрозуміє, що настав час закінчувати війну. Про це заявила прессекретар Міноборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу.

За її словами, Вашингтон готовий до довгострокової перспективи підтримки Києва у війні.

"Вона (війна, ред.) може закінчитися завтра, якщо Володимир Путін прийме таке рішення. Але не схоже, що він збирається приймати таке рішення. Тож ця робота може тривати до кінця року. Вона може тривати багато років", — сказала вона. .

Прессекретар не змогла назвати конкретніших термінів, коли Україні отримає обіцяні Abrams.

Крім того, Сінгх заявила, що у Білому домі не знають, коли саме закінчиться війна. Вона також заявила, що РФ щоразу загрожує ескалацією, коли міжнародне співтовариство погоджується надати Україні новий вид озброєнь. Щоправда, жодної загрози так і не було виконано.

"Знову ж таки, що викликає ескалацію, то це те, що вони (росіяни, ред.) продовжують цю війну щодня. Володимир Путін завтра може прийняти рішення про її припинення", — зазначила вона.

За її словами, зараз Пентагон не бачить жодних ознак того, що РФ готова застосувати ядерну зброю.

Відповідаючи на запитання журналістів, Сінгх зазначила, що РФ виснажує свої запаси боєприпасів. Про це говорить те, що Москві доводиться звертатися за допомогою до Пхеньяну та Тегерану.

Нагадаємо, що журналісти Politico вже писали, що ЗСУ отримають танки Abrams нової версії, але без секретної броні зі збідненим ураном. Abrams не можуть експортуватися із засекреченим бронекомплектом. В оновлених M1A2 реалізована система інформування, яка дозволяє відслідковувати розташування дружньої техніки, знаходити позиції противника та приймати запити артилерії.

Фокус також писав, що експерти заявили, що ЗСУ зіткнуться з труднощами, використовуючи Leopard, Challenger та Abrams. За словами експертів, танки Leopard 2, які відправлятимуть різні країни Європи, мають свої невеликі відмінності, і їх не можна не враховувати.