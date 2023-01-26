ЗСУ отримають танки Abrams нової версії, але без секретної броні зі збідненим ураном, — ЗМІ

Abrams не можуть експортуватися із засекреченим бронекомплектом. В оновлених M1A2 реалізована система інформування, яка дозволяє відстежувати розташування дружньої техніки, знаходити позиції противника та приймати запити артилерії.

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США планують передати Києву основні бойові танки Abrams у їх сучаснішій конфігурації M1A2, а не застарілу версію A1, які є на складах американських військ. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, знайомі з питанням.

Однак Україна отримає 31 танк без таємних бронеелементів.

В A2 більш вдосконалена оптика та система контролю, ніж у старих A1, які протягом найближчих кількох років будуть списані в брухт.

Зовні A1 і A2 схожі, але останній має модернізований командирський бойовий модуль з поліпшеною оптикою для ціленаведення з окремим тепловізором, який дозволяє командиру знаходити цілі незалежно від погодних умов.

Головних змін зазнала внутрішня частина: з'явилися цифрові механізми керування. Найбільш примітна особливість — це нова система інформування, яка дозволяє обмінюватись даними з іншими транспортними засобами.

Командири можуть швидко відстежити місцезнаходження своєї техніки, встановити позиції противника та прийняти запити артилерії.

Проте згідно з чинними правилами, Abrams не можуть експортуватися із засекреченим бронекомплектом, одним із компонентів якого є збіднений уран.

За даними джерел, перед постачанням в інші країни з експортних танків забирають таку секретну частину броні. Є інші бронекомплекти, які можуть поставляти США за кордон.

Танки збирають на заході General Dynamics у Лаймі (штат Огайо). Щороку тут можуть виготовити до 12 штук. Але зараз конвеєр заповнений замовленнями Польщі та Тайваню, відкласти їх буде складно.

Польща замовила 250 танків A2, які постачатимуться з 2025 року, а до цього Варшава отримає екстрену військову допомогу у вигляді 116 танків M1A1, які нещодавно були виведені з експлуатації Корпусу морської піхоти США.

Влада Польщі запросила ці танки після того, як передала Україні 250 радянських танків Т-72.

Зі свого боку, Тайвань у 2019 році замовив 108 танків M1A2, перші будуть поставлені острівній державі у 2024 році.

Компанія General Dynamics більше не випускає танки M1 з нуля, оскільки має кілька макетів танків, а коли надходить нове замовлення, General Dynamics доповнює їх новими технологіями, залежно від обраного варіанту.

Нагадаємо, що ЗСУ не отримають у своє розпорядження M1 Abrams до весняного наступу. Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд пояснила, що українським військовим потрібен серйозний рівень підготовки, щоб застосовувати в бою танки M1 Abrams.

Раніше Фокус повідомляв, що влада Британії та Німеччини передадуть танки Україні наприкінці березня після підготовки українських військових.