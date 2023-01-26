ВСУ получат танки Abrams новой версии, но без секретной брони с обедненным ураном, — СМИ

Abrams не могут экспортироваться с засекреченным бронекомплектом. В обновленных M1A2 реализована система информирования, которая позволяет отслеживать местоположение дружественной техники, находить позиции противника и принимать запросы артиллерии.

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США планируют передать Киеву основные боевые танки Abrams в их более современной конфигурации M1A2, а не устаревшую версию A1, которые есть на складах американских войск. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Однако Украина получит 31 танк без секретных бронеэлементов.

У A2 более усовершенствованная оптика и система контроля, чем у старых A1, которые в ближайшие несколько лет будут списаны в утиль.

Внешне A1 и A2 похожи, но у последнего имеется модернизированный командирский боевой модуль с улучшенной оптикой для целенаведения с отдельным тепловизором, который позволяет командиру находить цели независимо от погодных условий.

Главные изменения претерпела внутренняя часть: появились цифровые механизмы управления. Наиболее примечательная особенность — это новая система информирования, которая позволяет обмениваться данными с другими транспортными средствами.

Командиры могут быстро отследить местоположение своей техники, установить позиции противника и принять запросы артиллерии.

Однако согласно действующим правилам, Abrams не могут экспортироваться с засекреченным бронекомплектом, одним из компонентов которого является обедненный уран.

По данным источников, перед поставками в другие страны с экспортных танков убирают такую секретную часть брони. Есть другие бронекомплекты, которые США могут поставлять за рубеж.

Танки собирают на западе General Dynamics в Лайме (штат Огайо). Ежегодно здесь могут произвести до 12 штук. Но сейчас конвейер заполнен заказами Польши и Тайваня, отложить их будет сложно.

Польша заказала 250 танков A2, которые будут поставляться с 2025 года, а до этого Варшава получит экстренную военную помощь в виде 116 танков M1A1, которые недавно были выведены из эксплуатации Корпуса морской пехоты США.

Власти Польши запросили эти танки после того, как передали Украине 250 советских танков Т-72.

В свою очередь, Тайвань в 2019 году заказал 108 танков M1A2, первые будут поставлены островному государству в 2024 году.

Компания General Dynamics больше не выпускает танки M1 с нуля, поскольку у нее есть несколько макетов танков, а когда поступает новый заказ, General Dynamics дополняет их новыми технологиями, в зависимости от выбранного варианта.

Напомним, что ВСУ не получат в свое распоряжение M1 Abrams к весеннему наступлению. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд объяснила, что украинским военным нужен серьезный уровень подготовки, чтобы применять в бою танки M1 Abrams.

Ранее Фокус сообщал, что власти Британии и Германии передадут танки Украине в конце марта после подготовки украинских военных.