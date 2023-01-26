"Сложные танки": ВСУ не получат M1 Abrams к весеннему наступлению, – Нуланд (видео)

По словам замгоссекретаря США, украинским военным нужен серьезный уровень подготовки для применения танков M1 Abrams в бою. Российские дипломаты считают отправку вооружения "вопиющей провокацией".

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Соединенные Штаты не смогут поставить Вооруженным силам Украины танки M1 Abrams к весеннему наступлению. Об этом сказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Конгрессе.

Чиновник объяснила такое решение сложностью этой техники

"Это очень сложные танки, они требуют серьезной подготовки. Даже если мы утвердили их передачу вчера, потребуется некоторое время, чтобы доставить их на поле боя. Это не та техника, которая появится к весеннему наступлению", — заявила Нуланд.

[ + – ] Нуланд завила, что руководство США принимало во внимание военные нужды украинцев на каждом этапе боев

Сенатор-республиканец Джим Риш спросил, почему нельзя передать ВСУ танки пораньше. По его словам, вопрос отправки танков поднимали 6 месяцев назад.

Нуланд ответила, что на каждом этапе руководство США принимало во внимание военные нужды украинцев и их запросы.

"Осенью был период, когда они захватывали на поле боя огромное количество российских танков. ВСУ успешно использовали их во время наступлений в районе Херсона и Харькова. Теперь им нужно больше, а мы откликнулись", — подчеркнула замгоссекретаря.

Напомним, что президент США Джо Байден 25 января подтвердил передачу украинской армии 31 танка M1 Abrams. Данное обещание последовало вслед за опасениями администрации президента США по поводу возможного нового наступления ВС РФ весной.

Срок обучения танковых экипажей ВСУ использованию американских танков пока неизвестны — сначала нужно завершить подготовку плана тренировок, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

Байден M1 Abrams считает самыми боеспособными танками в мире. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов отреагировал на решение Байдена. По его словам, инициатива США — это "вопиющая провокация".