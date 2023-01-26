"Недели, а не месяцы": в США рассказали, когда ВСУ начнут тренировки на M1 Abrams

По словам координатора Белого дома, прежде чем внедрять план тренировок для украинских военнослужащих необходимо "уточнить детали".

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Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что решение Соединенных Штатов Америки о поставках Украине танков M1 Abrams готовилось несколько недель. Об этом пишет CNN.

Кирби отметил, что предоставление Украине передовых западных танковых систем было как дипломатическим, так и военным усилием. При этом, точные сроки обучения танковых экипажей ВСУ пока неизвестны.

Сообщается, что союзники Украины сперва должны завершить подготовку плана тренировок.

"Сколько времени это займет? Я действительно не могу сказать. Они все еще работают над этим. Мы не думаем, что это займет слишком много времени. Знаете, недели, а не месяцы, прежде чем они смогут действительно уточнить детали этого и начать внедрять его — режим тренировок", — объяснил Джон Кирби.

Кирби также прокомментировал призывы украинских дипломатов о предоставлении ВСУ боевых самолетов, отметив, что в Украине продолжают искать новые возможности.

"Мы постоянно обсуждаем с украинцами их возможности, и, как я уже сказал, мы развиваем их по мере изменения условий. Нельзя винить украинцев в том, что они хотят все больше и больше систем. Я говорил об истребителях, но у меня нет никаких объявлений по этому поводу", — сказал координатора Белого дома.

Напомним, что 25 февраля президент США Джо Байден подтвердил отправку в Украину 31 единиц американских танков M1 Abrams. Американский лидер также заявил, что украинские военные пройдут обучение по вопросам тылового обеспечения, логистики и технического обслуживания.

На поставку Украине танков отреагировал посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, назвав данную инициативу "вопиющей провокацией". Дипломат утверждает, что все поставленные ВСУ M1 Abrams будут уничтожены российской армией.

Фокус также писал о том, что 25 января в правительстве Германии сообщили о передаче Украине 14 танков Leopard. Всего ВСУ получат от европейских стран 80 единиц немецких боевых танков.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что первые боевые танки Leopard прибудут из Германии в Украину примерно через три месяца. По словам главы Минобороны, Бундесвер начнет "очень быстро" обучать украинских солдат обращению с немецкой техникой.