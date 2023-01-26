"Тижня, а не місяці": у США розповіли, коли ЗСУ розпочнуть тренування на M1 Abrams

За словами координатора Білого дому, перш ніж запроваджувати план тренувань для українських військовослужбовців, необхідно "уточнити деталі".

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Координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що рішення Сполучених Штатів Америки щодо постачання Україні танків M1 Abrams готувалося кілька тижнів. Про це пише CNN.

Кірбі зазначив, що надання Україні передових західних танкових систем було як дипломатичним, так і військовим зусиллям. При цьому точні терміни навчання танкових екіпажів ЗСУ поки невідомі.

Повідомляється, що союзники України спочатку мають завершити підготовку плану тренувань.

"Скільки часу це займе? Я справді не можу сказати. Вони досі працюють над цим. Ми не думаємо, що це займе надто багато часу. Знаєте, тижні, а не місяці до того як вони зможуть уточнити деталі та почати впроваджувати його – режим тренувань", — пояснив Джон Кірбі.

Кірбі також прокоментував заклики українських дипломатів про надання ЗСУ бойових літаків, наголосивши, що в Україні продовжують шукати нові можливості.

"Ми постійно обговорюємо з українцями їх можливості, і, як я вже сказав, ми розвиваємо їх у міру зміни умов. Не можна звинувачувати українців у тому, що вони хочуть дедалі більше систем. Я говорив про винищувачі, але я не маю жодних оголошень із цього приводу", — сказав координатора Білого дому.

Нагадаємо, що 25 лютого президент США Джо Байден підтвердив виправляння в Україну 31 одиницю американських танків M1 Abrams. Американський лідер також заявив, що українські військові пройдуть навчання з питань тилового забезпечення, логістики та технічного обслуговування.

На постачання Україні танків відреагував посол Росії у Сполучених Штатах Анатолій Антонов, назвавши цю ініціативу "нечуваною провокацією". Дипломат стверджує, що всі поставлені ЗСУ M1 Abrams будуть знищені російською армією.

Фокус також писав про те, що 25 січня в уряді Німеччини повідомили про передачу Україні 14 танків Leopard. Загалом ЗСУ отримають від європейських країн 80 одиниць німецьких бойових танків.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що перші бойові танки Leopard прибудуть із Німеччини до України приблизно через три місяці. За словами глави Міноборони, Бундесвер почне "дуже швидко" навчати українських солдатів поводженню з німецькою технікою.