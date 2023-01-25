"Нечувана провокація": посол РФ у США пообіцяв знищити американські танки Abrams в Україні

Російський дипломат Анатолій Антонов заявив, що бронетехніку такого типу не можна назвати "оборонним озброєнням". Посол стверджує, що Вашингтон цілеспрямовано намагається завдати РФ стратегічної поразки.

Related video

Посол Росії у Сполучених Штатах Анатолій Антонов заявив, що всі поставлені Україні американські бойові танки M1 Abrams знищать російські сили. Його слова цитує пресслужба дипломатичної місії РФ у США.

Антонов упевнений у тому, що Вашингтон справді готується передати Києву бронетехніку.

"Під час української кризи [військової агресії РФ проти України] адміністрація неодноразово використовувала прийом з публікацією відомостей у ЗМІ напередодні значних поставок озброєнь і техніки київському режиму", — прокоментував він.

Антонов назвав таке рішення "нечуваною провокацією". За його словами, влада США "підвищує планку військового сприяння" Києву.

"Очевидно, що Вашингтон цілеспрямовано намагається завдати нам стратегічної поразки", — додав він.

Як каже російський дипломат, таку бронетехніку вже не можна вважати "оборонним озброєнням". Він наголошує, що Білий дім дає дозвіл Києву на використання американської військової допомоги для проведення операції з деокупації Криму.

Посол стверджує, що якщо постачання справді відбудеться, то російська армія зможе знищити американську військову техніку в Україні.

"Немає жодних сумнівів, що у разі ухвалення рішення про передачу Києву M1 Abrams, американські танки наші військові знищать так само, як знищують всі інші зразки натовської техніки", — висловився Антонов.

Тяжкий танк M1 Abrams серійно випускається з 1980 року і стоїть на озброєнні в США, Єгипті, Австралії, Марокко та країнах Близького Сходу.

Нагадаємо, 24 січня видання Sky News Arabia з посиланням на власне джерело повідомило, що президент США Джо Байден готовий передати Україні танки Abrams.

Журналісти Reuters повідомляли, що Вашингтон має намір відправити Києву близько 30 танків Abrams. Рішення США може бути частиною угоди з Німеччиною.