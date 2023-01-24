Байден заявив про готовність передати Україні танки Abrams, — ЗМІ

За словами чиновника, наближеного до Пентагону, ЗСУ для відбиття весняного наступу ЗС РФ потрібно щонайменше 500 танків.

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Президент Сполучених Штатів Джо Байден готовий передати Україні танки Abrams, аби вплинути на Німеччину. Про це повідомляє Sky News Arabia.

Медіа отримало цю інформацію від наближеного до Пентагону респондента, який поговорив із журналістами на правах анонімності.

За словами чиновника, Джо Байден готовий відправити приблизно 10 танків "Абрамс" українським військовим, щоб "розірвати вузол Леопард" і мотивувати Німеччину зробити ідентичний жест та передати українським військовим танки Leopard 2.

"Він, (президент США, — ред.) готовий передати Україні танки на знак того, що позитивно відреагував на попередні прохання, зроблені двома високопосадовцями в Пентагоні", — сказав анонімний співрозмовник медіа.

Однак за словами чиновника, ЗСУ необхідно щонайменше 500 танків, щоб відбити весняний контрнаступ ЗС РФ, який уже готує лідер Росії Володимир Путін.

Наближений до Пентагону чиновник також уточнив ситуацію з передаванням ЗСУ танків Leopard 2. На його думку, незважаючи на всі заяви, Німеччина може піти на введення санкцій стосовно будь-якої країни, яка передасть ці танки Україні без власне дозволу Німеччини.

Передавання значної кількості танків Abrams Україні підтвердили й джерела The Wall Street Journal. За інформацією ЗМІ, військову техніку мають відправити ЗСУ вже цього тижня.

Нагадаємо, 24 січня стало відомо, що Україна очікує отримати майже 100 танків Leopard 2 з 12 країн. За словами українського чиновника, допомогла пробити стіну у постачанні західних танків Велика Британія, яка анонсувала передавання 14 Challenger 2.

Фокус також писав, що міністриня закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у ПАРЄ прокоментувала передавання Leopard 2 Україні. Глава МЗС Німеччини наголосила, що будь-яке рішення про постачання важкої техніки Збройним силам України має бути ухвалене урядом коаліційно.