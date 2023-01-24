Україна очікує отримати близько 100 танків Leopard 2 із 12 країн, – ABC News

За словами українського чиновника, допомогла пробити стіну у постачанні західних танків Великобританія, яка анонсувала передачу 14 Challenger 2.

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12 країн погодилися поставити Україні близько 100 танків Leopard 2, якщо уряд Німеччини не заблокує реекспорт. Про це повідомляє ABC News із посиланням на високопоставленого українського чиновника.

Під час засідання "Рамштайн-8" міністри оборони дійшли згоди, що Україні передадуть 100 танків, стверджує джерело. Серед них публічно про свої плани передати Leopard 2 заявила Польща та Фінляндія. Чиновник заявив, що окрім цих двох країн погодилися передати танки Данія, Іспанія та Нідерланди. Для передачі потрібен дозвіл Німеччини, яка є країною-виробником.

За словами співрозмовника, українській армії потрібні західні танки, оскільки радянські запаси виснажуються. До того ж Україна не може виробляти нові боєприпаси для радянських машин, тому влада шукає альтернативні шляхи. У цьому вся допомогла Великобританія.

"Це стало реальним після рішення Великобританії. Міністр оборони Бен Воллес прорвав цю стіну", — заявив чиновник.

Також він додав, що тиснути на нового міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса не варто. Україна розуміє необхідність подальшого обговорення питання постачання Leopard 2 з Німеччиною.

Нагадаємо, в німецькому концерні Rheinmetall повідомили, що вони можуть відправити 139 танків Leopard 1 і 2. Вони знаходяться у власності компанії, а не стоять на озброєнні Бундесверу, тому для їхньої підготовки до відправки потрібен час.

23 січня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що вони надішлють Німеччині запит на танки Leopard 2 для ЗСУ.