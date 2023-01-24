Доведеться зачекати: німецький концерн Rheinmetall може надіслати Україні 139 танків Leopard, — ЗМІ

Представник концерну заявив, що Rheinmetall має 22 танки Leopard 2A4, які можна підготувати до поставки в Україну до кінця року. 22 такі ж танки можна підготувати до відправки вже до квітня.

Related video

Німецький збройовий концерн Rheinmetall міг би поставити 139 танків Leopard 1 та 2 типів Україні. Про це повідомив представник групи виробника озброєнь журналістам RND.

За словами джерела, Rheinmetall зараз має 22 танки Leopard 2A4, які можна підготувати до відправки в Україну. Щоправда, складність полягає в тому, що ремонт триватиме до кінця 2023 року, а може навіть до початку 2024 року.

"Є ще 29 Leopard 2A4, які будуть готові до відправки вже у квітні-травні 2023 року. Ми могли б зробити доступними ще 88 танків Leopard 1", — зазначив представник.

У матеріалі сказано, що ситуація із замовленнями німецьким урядом танків дуже нестабільна через мінливі пріоритети. Тож важко назвати, коли саме Німеччина може поставити Україні свої танки.

Журналісти пишуть, що країни, які володіють танками Leopard та хочуть їх передати Україні, мають подати заявку до Федерального управління економіки та експортного контролю Німеччини. Рішення приймає Федеральна рада безпеки, до якої засідають кілька федеральних міністрів.

Раніше Фокус писав, що Польща надішле Німеччині запит на танки Leopard для ЗСУ. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький допустив створення малої коаліції країн ЄС для передачі танків у разі відмови німців. Польща має понад 350 танків Leopard у дії та близько 200 – на зберіганні.

Ще нагадаємо, що експерт розповів, чому Шольц довго відмовлявся давати Україні зброю. За словами аналітика, канцлер Шольц самовпевнений політик і мало схильний підкорятися публічним закликам до дії.