"Політична культура": експерт розповів, чому Шольц довго відмовлявся давати Україні зброю

За словами аналітика, канцлер Шольц є самовпевненим політиком і мало схильний підкорятися публічним закликам до дії.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заробив репутацію політика, який довго не наважується робити новий крок, якщо справа стосується постачання зброї Україні. Це пов'язано із політичною культурою ФРН, про що заявив старший аналітик німецької Marshall Томас Кляйне-Брокхофф, пише Associated Press.

За його словами, Шольц непохитно самовпевнений політик. Він звик підкорятися публічним закликам до дії, а частіше дотримується свого підходу.

Кляйне-Брокхофф заявив, що Шольц із самого початку вирішив, що не хоче лідирувати у військовій допомозі Україні. З іншого боку, він хоче, щоб Німеччина була добрим членом НАТО. Але обережний підхід "зводить союзників з розуму" і викликає питання про те, чи можуть вони розраховувати на німців.

Експерт заявив, що обережність Німеччини щодо постачання зброї пов'язана з політичною культурою країни. На його думку, жоден канцлер Німеччини не хоче бути поміченим у просуванні військового порядку денного. Так, німецькі політики хочуть випробувати решту варіантів, перш ніж вдатися до військового рішення.

Аналітик заявив, що для німців поведінка Шольца цілком прийнятна. На думку багатьох виборців, канцлер має бути обережним, чинити опір закликам партнерів і пробувати інші варіанти.

Кляйне-Брокхофф зазначив, що така політична культура пов'язана з почуттям пам'яті про те, що Німеччина була країною, яка розв'язала Другу світову війну.

Раніше Фокус писав, що Шольц розкритикував поспіх союзників із постачанням танків Leopard 2 Україні. За інформацією журналістів Spiegel, 13 січня на засіданні німецьких соціал-демократів Шольц продовжив наводити докази на користь своєї позиції щодо танків Leopard 2 для України. Він назвав "метушніми" дії союзників, які вже погодилися на передачу танків Україні.

Також повідомлялося, що Зеленський відповів Шольцу на позицію Німеччини щодо танків. На думку президента України, Берліну не слід дивитися на інші країни щодо постачання зброї для ЗСУ. Дискусії всередині Заходу – це щоденні смерті українців, заявив глава держави.