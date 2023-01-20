"Леопарди" не поїдуть у Росію: Зеленський відповів Шольцу на позицію Німеччини щодо танків (відео)

На думку президента України, Берліну не слід дивитися на інші країни щодо постачання зброї для ЗСУ. Дискусії всередині Заходу — це щоденні смерті українців, заявив глава держави.

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Президент України Володимир Зеленський закликав Німеччину поставити танки Leopard напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн" і розкритикував німецький уряд за нерішучість. Про це глава держави сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD 19 січня.

Берлін, на думку Зеленського, має дивитися не на інші країни щодо постачання озброєнь, а на власні можливості.

"Не час торгуватися, час виживати. Танки Leopard не їздитимуть по Росії, ми обороняємося. Якщо у вас є танки, дайте їх нам", — заявив Зеленський.

[ + – ] Зеленський дякував Олафу Шольцу за вже надану військову допомогу

За його словами, Заходу потрібно провести ще пів року дискусій, а в Україні щодня помирають люди. Водночас Зеленський подякував німецькому канцлеру Олафу Шольцу за вже надану військову допомогу.

"Хочу щоб усі почули — ми вдячні Німеччині. Шольц надав українській армії "дуже хороший пакет підтримки", — зауважив президент.

Зеленський в ефірі заявив про необхідність посилення підтримки Заходу для зміцнення протиповітряної оборони України.

"Хотілося б, щоб Росія не контролювала наш повітряний простір", — додав він.

Президент України заперечив можливість переговорів з РФ на цьому етапі. Російські військові мають повністю покинути територію України, щоб можна було говорити про дипломатію, наголосив Зеленський.

Москва має відшкодувати завдані Україні збитки, аби була справедливість, підсумував український президент.

Нагадаємо, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 20 січня заявив про наявність запиту на постачання танків Leopard 2 для ЗСУ від неназваної країни. Журналісти припустили, що це може бути Польща.

За даними каналу СNN, президент США Джо Байден і Шольц не можуть дійти консенсусу щодо передавання Україні танків.

Німеччина не дозволила відправляти танки Leopard в Україну іншим країнам за схемою реекспорту. Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький 18 січня зголосився передати Україні до 100 танків Leopard 2.