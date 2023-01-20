Є один офіційний запит на передавання Україні танків Leopard – Міноборони Британії

За словами Бена Воллеса, треба подвоювати зусилля Заходу у військовій допомозі Україні. Журналісти вважають, що цією неназваною країною є Польща.

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що неназвана країна надіслала запит на постачання танків Leopard 2 в Україну. Про це повідомляє Sky News.

За словами Бена Воллеса, є одна країна, яка запросила в Берліна дозвіл на реекспорт танків в українську армію. У виданні припускають, що цією неназваною країною може бути Польща. Тиск на Олафа Шольца посилюється, щоб дозволити одному з найбоєздатніших танків стати частиною нової хвилі допомоги Заходу.

"Наскільки я розумію, сьогодні надійшов офіційний запит від країни — я не знаю жодних подробиць про те, хто чи що — й, очевидно, це процес, який необхідно опрацювати", — заявив Воллес виданню після переговорів із союзниками в Естонії.

Він також стверджує, що немає секрету в тому, що якщо Захід не здається, то ставки треба подвоювати — танки є частиною цих зусиль. Литовський міністр оборони пішов далі та заявив, що на базі Рамштайну в Німеччині 20 січня очікується, що одразу кілька країн оголосять про плани відправити бронетехніку Україні.

Нагадаємо, у CNN заявили, що США та Німеччина не можуть домовитися про передавання танків Україні. Для канцлера Олафа Шольца танки — це морально тяжке питання.

20 січня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на базі Рамштайну на Україну чекають хороші новини. Він закликав слідкувати за оновленнями.