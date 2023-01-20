Есть один официальный запрос на передачу Украине танков Leopard, – Минобороны Британии

По словам Бена Уоллеса, нужно удваивать усилия Запада в военной помощи Украине. Журналисты предполагают, что этой неназванной страной является Польша.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что неназванная страна отправила запрос на поставку танков Leopard 2 в Украину. Об этом сообщает Sky News.

По словам Бена Уоллеса, есть одна страна, которая запросила у Берлина разрешение на реэкспорт танков в украинскую армию. В издании предполагают, что этой неназванной страной может быть Польша. Давление на Олафа Шольца усиливается, чтобы позволить одному из самых боеспособных танков стать частью новой волны помощи Запада.

"Насколько я понимаю, сегодня поступил официальный запрос от страны — я не знаю никаких подробностей о том, кто или что — и, очевидно, это процесс, который необходимо проработать", — заявил Уоллес изданию после переговоров с союзниками в Эстонии.

Он также утверждает, что нет секрета в том, что если Запад не сдается, то ставки нужно удваивать — танки часть этих усилий. Литовский министр обороны пошел дальше и заявил, что на базе Рамштайн в Германии 20 января ожидается, что сразу несколько стран объявят о планах отправить бронетехнику Украине.

Напомним, в CNN заявили, что США и Германия не могут договориться о передаче танков Украине. Для канцлера Олафа Шольца танки — это моральной тяжелый вопрос.

20 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на базе Рамштайн Украину ждут хорошие новости. Он призвал следить за обновлениями.