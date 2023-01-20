Червона лінія Шольца: США та Німеччина не можуть домовитися про передавання Україні танків, – CNN

За словами західних чиновників, постачання Україні важкого озброєння є для німецького канцлера "моральним питанням".

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Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена застрягла у протистоянні з Німеччиною з приводу того, чи надавати Україні танки. Про це повідомляє видання CNN.

У публікації йдеться про те, що ФРН відмовилася відправляти свої танки Leopard в Україну, а також не надала дозвіл іншим країнам на постачання ЗСУ танками німецького виробництва. У Німеччині заявили, що готові піти на цей крок у разі, якщо США нададуть Києву свої танки M1 Abrams.

Журналісти CNN зазначають, що між США та країнами НАТО також триває дискусія про відправлення в Україну сучаснішого озброєння, зокрема, далекобійних ракет із радіусом дії до 200 миль.

У той час як Велика Британія, Польща, Фінляндія і країни Балтії виступають за посилення військової допомоги ЗСУ, для канцлера Німеччини Олафа Шольца питання про передавання Україні танків є "червоною лінією".

"Німецькі танки знову воюють із Росією. Моральне питання. Зрозуміле з історичного погляду. Хотілося б, щоб німці в наші дні більше симпатизували Польщі. Не кажучи вже про Україну. Хіба німецькі танки не вбивали українців 80 років тому? Тепер вони можуть захистити їх від варварської агресії Росії", — сказав CNN один з європейських чиновників.

У Пентагоні заявили, що налаштовані "дуже оптимістично" щодо питання танків. При цьому деякі високопоставлені американські чиновники "висловили розчарування" заявами німецької сторони з цього приводу.

Нагадаємо, що 19 січня в США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму 2,5 мільярди доларів, що враховує нові бойові машини Stryker і нові броньовані бойові машини Bradley.

Ще Фокус писав про те, що 20 січня на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбудеться засідання Контактної групи з оборони України. Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що саміт має принести "хороші новини".