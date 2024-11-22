Дивні та лякаючі: двох ШІ-репортерів "звільнили" через невдоволення глядачів

Боти-репортери Джеймс і Роуз перекручували імена, плутали вимову простих слів, дивно рухали руками і не моргали.

Гавайська телерадіомовна компанія The Garden Island відмовилася від використання двох ботів зі штучним інтелектом від ізраїльської компанії штучного інтелекту Caledo, які виконували роль ведучих. Про це пише портал Futurism.

The Garden Island стала першою компанією в США, яка впровадила в мовлення новин ведучих-ботів, які отримали імена Джеймс і Роуз. Лише через два місяці після свого дебюту ШІ-репортерів було "звільнено".

Як зазначають у виданні, Джеймс і Роуз запам'яталися глядачам своїми дивними і лякаюче одноманітними мовними зворотами. Наприклад, Джеймс використовував один тон для розповіді про церемонію в пам'ять про масове вбивство робітників і про роздачу осінніх гарбузів. Крім того, боти перекручували гавайські імена, плутали вимову простих слів, недоречно рухали руками і не моргали.

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За словами журналістів, майже кожне відео з Джеймсом і Роуз, яке видання завантажувало в Instagram, піддавалося критиці. Крім дивної поведінки ШІ-репортерів, глядачі висловлювали невдоволення заміною людської праці штучним інтелектом.

"Я не люблю вболівати проти колег-репортерів, але зізнаюся, я був радий їхньому відходу", — зазначив колишній співробітник The Garden Island Гатрі Скраймгор. — "Я бажаю Джеймсу і Роуз удачі в їхніх майбутніх починаннях — ринок праці зараз непростий".

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