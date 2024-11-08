"Бог ШІ": картину, намальовану художницею-роботом, продали за $1,3 млн (фото)

Портрет ученого Алана Тюрінга став першим полотном, намальованим гуманоїдним роботом Ai-Da, який був проданий на аукціоні.

Портрет видатного дешифрувальника часів Другої світової війни Алана Тюрінга "Бог ШІ", намальований роботом-художницею Ai-Da, був проданий на аукціоні за 1 084 800 доларів США. Про це пише BBC.

Аукціонний дім Sotheby's повідомив, що на купівлю картини "Бог ШІ" було подано 27 заявок. Спочатку передбачалося, що її ціна становитиме від 120 000 до 180 000 доларів. Онлайн-торги, що завершилися в четвер о 19:00 за Гринвічем, були здійснені невідомим покупцем за ціною, що "значно перевищує оціночну вартість твору мистецтва".

Потрет Алана Тюрінга "Бог ШІ" Фото: Ai-Da

"Бог ШІ" став першою роботою, намальованою гуманоїдним художником-роботом, яка була продана на аукціоні. У Sotheby's заявили, що цей факт є важливим моментом в історії сучасного мистецтва. За словами представників аукціонного дому, продаж полотна відкриває новий рубіж на світовому ринку мистецтва, встановлюючи стандарт для творів мистецтва, створених роботами.

Робот-художниця Ai-Da, яка "спілкується" за допомогою вдосконаленої мовної ШІ-моделі, заявила, що головна цінність її роботи полягає в тому, щоб спровокувати діалог про нові технології. За словами гуманоїда, полотно "запрошує глядачів поміркувати про богоподібну природу штучного інтелекту та обчислювальної техніки, а також розглянути етичні та соціальні наслідки цих досягнень".

"Твір мистецтва "ШІ-Бог" порушує питання про свободу волі, оскільки ШІ набуває дедалі більше влади", — додав директор студії роботів Ai-Da Ейдан Меллер.

Робот Ai-Da на тлі свого твору Фото: Ai-Da

Як зазначають у виданні, полотно являє собою портрет Алана Тюрінга, який був піонером комп'ютерної науки і відомий як батько штучного інтелекту. Він зіграв вирішальну роль у перемозі союзників над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, допомагаючи зламати коди і розшифровуючи машину "Енігма" в Блетчлі-Парку. Пізніше він розробив детальний проєкт цифрового комп'ютера в сучасному розумінні.

Нагадаємо, художниця польського походження Агнешка Пілат навчила трьох чотирилапих роботів Spot від компанії Boston Dynamics малювати абстрактні картини, і успішно продає їх з аукціонів.

Також повідомлялося, що американець Джейсон Аллен доручив ШІ намалювати картину, у підсумку твору присвоїли перше місце на конкурсі образотворчого мистецтва в межах заходу Colorado State Fair.