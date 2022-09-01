ШІ Midjourney намалював картину й отримав перший приз на конкурсі: художники лютують

Створена штучним інтелектом робота Theatre D'opéra Spatial зайняла перше місце в категорії "Цифрове мистецтво" на Colorado State Fair.

Американець Джейсон Аллен доручив ШІ намалювати картину, зрештою твору присвоїли перше місце на конкурсі образотворчого мистецтва в межах заходу Colorado State Fair. Подробиці розкрило видання Vice.

Джейсон Аллен є президентом компанії Incarnate Games, яка займається виробництвом настільних ігор. Аллен вирішив взяти участь у конкурсі образотворчого мистецтва, організованого ув його рідному штаті Колорадо. Для цього він надрукував на полотні картину, що отримала назву Theatre D'opéra Spatial.

Але Аллен нічого не малював — усю роботу виконала програма штучного інтелекту під назвою Midjourney, яка створює зображення, орієнтуючись на опис. Це викликало суперечки у "Твіттері", де художники й ентузіасти звинуватили Аллена в тому, що він "прискорив смерть творчих професій", — пише ЗМІ.

За словами Аллена, він знав, що може вибухнути скандал, проте сам він вважає, що його внесок у розвиток цифрового мистецтва відіграв важливу роль. Він також розповів, що довго експериментував із текстовими описами для ШІ, поки нарешті не знайшов ідеальне. У результаті Midjourney намалювала три картини, одна з яких і взяла приз.

[ + – ] Картина Midjourney

Художники стурбовані популярністю таких сервісів, як Midjourney, адже вони ризикують втратити роботу. Однак Аллен наполягає, що людський фактор під час роботи з ШІ-алгоритмами не менш важливий, ніж коли художник працює за допомогою кистей чи олівців.

Незважаючи на розбіжності, перемога лише надихнула його. "Я не зупинюся зараз, — сказав він. — Ця перемога лише зміцнила мою місію".

Раніше ми повідомляли про те, що ШІ Midjourney намалював те, яким бачить майбутнє планети Земля. Також ми повідомляли про те, що схожий ШІ-сервіс з'явився в соціальній мережі TikTok.