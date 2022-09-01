ИИ Midjourney нарисовал картину и получил первый приз на конкурсе: художники в ярости

Созданная искусственным интеллектом работа "Theatre D’opéra Spatial" заняла первое место в категории "Цифровое искусство" на Colorado State Fair.

Американец Джейсон Аллен поручил ИИ нарисовать картину, в итоге произведению было присвоено первое место на конкурсе изобразительного искусства в рамках мероприятия Colorado State Fair. Подробности раскрыло издание Vice.

Джейсон Аллен является президентом компании Incarnate Games, занимающейся производством настольных игр. Аллен решил принять участие в конкурсе изобразительного искусства, организованного в его родном штате Колорадо. Для этого он напечатал на холсте картину, получившую название "Theatre D’opéra Spatial".

Но Аллен ничего не рисовал — всю работу проделала программа искусственного интеллекта под названием Midjourney, которая создает изображения, ориентируясь на описание. Это вызвало споры в Твиттере, где художники и энтузиасты обвинили Аллена в том, что он "ускорил смерть творческих профессий", — пишет СМИ.

По словам Аллена, он знал, что может разразиться скандал, однако сам он считает, что его вклад в развитие цифрового искусства сыграл важную роль. Он также рассказал, что долго экспериментировал с текстовыми описаниями для ИИ, пока наконец не нашел идеальное. В итоге, Midjourney нарисовала три картины, одна из которых и взяла приз.

[ + – ] Картина Midjourney

Художники обеспокоены популярностью таких сервисов, как Midjourney, ведь они рискуют лишиться работы. Однако Аллен настаивает, что человеческий фактор при работе с ИИ-алгоритмами не менее важен, чем когда художник работает при помощи кистей или карандашей.

Несмотря на разногласия, победа только воодушевила его. "Я не остановлюсь сейчас", — сказал он. "Эта победа только укрепила мою миссию".

Ранее мы сообщали о том, что ИИ Midjourney нарисовал то, каким видит будущее планеты Земля. Также мы сообщали о том, что похожий ИИ-сервис появился в социальной сети TikTok.