Москва сгорит, а Киев отстроится: ИИ Midjourney нарисовал будущее человечества (фото)

Нейросеть считает, что человечество продолжит развиваться, чтобы покорять Марс и другие уголки космоса.

Искусственный интеллект под названием Midjourney создает красивые картины по текстовым описаниям. Журналисты сайта Liga Tech попросили его изобразить будущее человечества на Земле и за ее пределами.

Пользователь Интернета может написать на английском о том, что хочет увидеть на картине, а затем отправить Midjourney через мессенджер Discord. Нейросеть обрабатывает запрос и создает на его основе несколько изображений так, как "понимает" текст. В этом случае выражение "Я художник — я так вижу" можно применить не только к людям, но и к роботам.

[ + – ] Киев будущего Фото: LIGA.net

По просьбе Liga Tech искусственный интеллект нарисовал, как может выглядеть Киев в будущем. Нейросеть показала столицу Украины с высокими небоскребами, пронзающими облака. На заднем плане можно заметить густой дым, можно предположить, что это смог от промышленных предприятий. Не так давно уровень загрязнения Киева был самым высоким в мире.

[ + – ] Небоскребы в Киеве будущего Фото: LIGA.net

Midjourney также представила конец войны России против Украины в виде ядерного взрыва на фоне Кремля в Москве. Кроме того, ИИ предсказывавет пожар на фоне "сталинских высоток".

[ + – ] Ядерный взрыв в Москве Фото: LIGA.net [ + – ] Пожар в Москве Фото: LIGA.net

В более далеком будущем искусственный художник видит опустошенные города, наполненные гигантскими роботами. Но этом самый пессимистичный сценарий. При более благоприятном развитии событий будущие поколения будут летать на аэромобилях в чистом небе. Две картины демонстрируют киберпанковский мегаполис в сине-оранжевых тонах, который по атмосфере напоминает фильм "Бегущий по лезвию".

Тем, кому станет тесно на Земле, смогут перебраться на Марс: Midjourney показала поселение под большим прозрачным куполом и людей, гуляющих снаружи. На фоне красной поверхности планеты выделяется голубое небо, вероятно, ученые найдут способ вернуть планете атмосферу. ИИ также представил картины, навеянные далеким космосом: звездолет на фоне газовой планеты, вид на звезды в системе Альфа Центавра, инопланетянина со щупальцами на неизвестной планете.

[ + – ] Колония на Марсе [ + – ] Звездолет рядом с планетой-гигантом [ + – ] Вид с планеты в системе Альфа Центавра

Любой желающий может попросить Midjourney нарисовать что-то для него через Discord, но не бесплатно. Безовая подписка на месяц обходится в $10 и предусматривает 200 изображений, а также доступ к пользовательской галерее, после истечения лимита можно доплатить и получить дополнительные картины. Чтобы получать работы без ограничений, нужно платить по $30 в месяц или один раз перевести $600. При этом на Discord-сервер можно добавить специального бота и получить собственный генератор изображений.

Ранее искусственный интеллект показал, какой Россия станет в будущем. В сети разместили изображения в черно-красно-оранжевых тонах, намекающих на диктатуру и милитаризацию в стране. На одной из картин запечатлен мужчина, отдаленно напоминающий президента РФ Владимира Путина. Какая именно нейросеть создала жуткие изображения, неизвестно, пользователи предполагают, что это работы DALL-E-2 компании openAI или Midjourney.

До этого искусственный интеллект DALL-E 2 показал, какими будут последние селфи на Земле. На работах, опубликованных популярным TikTok-аккаунтах, изображены люди с жуткими лицами, изуродованными катастрофами.