Нейросеть выдала изображения по запросу "Россия будущего". Большая их часть показывает толпу, залитую красной краской, купола церквей на заднем плане, столбы дыма и серую одежду сотрудников НКВД.

В сети появились изображения России будущего, сделанные нейросетью. Специализированный нейросервис сгенерировал эти мрачные образы по текстовому запросу. Об этом сообщает Telegram-канал Nexta.

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Одно из изображений напоминает площадь, возможно Красную, с куполами церквей на заднем плане и столбами дыма вокруг.

Изображения толпы, размазано кроваво-красным цветом с вкраплениями серой униформой сотрудников российских госслужб прошлого века.

[ + – ] ИИ-алгоритмы показали Россию будущего.

Человек в форме присутствует на других снимках, больше напоминающих атмосферу сталинских застенок.

Еще одно изоббражение — мужчина с георниевской лентой на лацкане пальто и залепленными глазами.

[ + – ] Нейросеть показала Россию будущего.

ИИ сгенерировал и фигуру, возможно, отдаленно напоминающую российского президента. На переднем плане фигура в багряном одеянии с раздувшейся головой держит на руках фрагменты тел. За ним выглядывают искаженные детские лица.

[ + – ] Будущее России, согласно изображению нейросети.

"Похоже на какой то НКВД/ФСБшный ад, раздираемый гражданской войной, репрессиями и террором".

[ + – ] Будущее России, согласно изображению нейросети.

"Полная безнадега и упадок прилагаются! Однозначно я с данной нейросетью единомышленник и именно так вижу самое вероятное будущее территории на которой в данный момент живу", — прокомментировал пользователь.

[ + – ] Толпа, над которой реет российский триколор.

Какой именно сервис создал эти снимки неизвестно. Пользователи в комментариях допускают, что это DALL-E-2 компании openAI. Но пока к нему нет доступа широкой общественности. Разработчики тестируют эту ИИ-систему, причем приглашения разработчикам приходится через несколько месяцев. Также высказываются предположения, что это нейросеть Midjourney.

Нейросеть DALL-E-2

Система ИИ DALL-E 2 появилась в этом году, по словам разработчиков, она генерирует реалистичные изображения на основе пользовательских описаний.

На сайте компании-разработчика утверждается, что система распознает связь между изображениями и текстом, после чего из набора произвольных точек выстраиваются отчетливое изображение. Чем больше информации — тем четче образ выдаст ИИ.

Ранее Фокус сообщал, что искусственный интеллект показал, какими будут последние селфи на Земле. У DALL-E 2 получились изувеченные, скелетообразные фигуры на фоне последствий техногенной катастрофы.