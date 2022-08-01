Нейромережа видала зображення на запит "Росія майбутнього". Більшість показує натовп, залитий червоною фарбою, куполи церков на задньому плані, стовпи диму та сірий одяг співробітників НКВС.

У мережі з'явилися зображення Росії майбутнього, зроблені нейромережею. Спеціалізований нейросервіс згенерував ці похмурі образи за текстовим запитом. Про це повідомляє Telegram-канал Nexta.

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Одне із зображень нагадує площу, можливо Красну, з куполами церков на задньому плані та стовпами диму навколо.

Зображення натовпу, розмазане криваво-червоним кольором із вкрапленнями сірою уніформою співробітників російських держслужб минулого століття.

[ + – ] ШІ-алгоритми показали Росію майбутнього

Людина у формі присутня на інших знімках, що більше нагадують атмосферу сталінських застінок.

Ще одне зображення — чоловік із георнієвською стрічкою на лацкані пальта та заліпленими очима.

[ + – ] Нейромережа показала Росію майбутнього

ШІ згенерував і фігуру, яка, можливо, віддалено нагадує російського президента. На передньому плані фігура в багряному одязі з головою, що роздулася, тримає на руках фрагменти тіл. За ним виглядають спотворені дитячі обличчя.

[ + – ] Майбутнє Росії, згідно із зображенням нейромережі

"Схоже на якесь НКВС/ФСБшне пекло, яке роздирається громадянською війною, репресіями і терором".

[ + – ] Майбутнє Росії, згідно із зображенням нейромережі

"Повна безнадія і занепад додаються! Однозначно я з цією нейромережею однодумець і саме так бачу найімовірніше майбутнє території, на якій зараз живу", — прокоментував користувач.

[ + – ] Натовп, над яким майорить російський триколор

Який сервіс створив ці знімки невідомо. Користувачі в коментарях припускають, що це DALL-E-2 компанії OpenAI. Але поки що до нього немає доступу широкому загалу. Розробники тестують цю ШІ-систему, причому запрошення розробникам доводиться за кілька місяців. Також висловлюються припущення, що це нейромережа Midjourney.

Нейромережа DALL-E-2

Система ШІ DALL-E 2 з'явилася цьогоріч, за словами розробників, вона генерує реалістичні зображення на основі користувальницьких описів.

На сайті компанії-розробника стверджується, що система розпізнає зв'язок між зображеннями та текстом, після чого з набору довільних точок вибудовуються чіткі зображення. Чим більше інформації — тим чіткіше образ видасть ШІ.

Раніше Фокус повідомляв, що штучний інтелект показав, якими будуть останні селфі на Землі. У DALL-E 2 вийшли понівечені, скелетні фігури на тлі наслідків техногенної катастрофи.