Штучний інтелект показав, якою буде Росія майбутнього (фото)
Нейромережа видала зображення на запит "Росія майбутнього". Більшість показує натовп, залитий червоною фарбою, куполи церков на задньому плані, стовпи диму та сірий одяг співробітників НКВС.
У мережі з'явилися зображення Росії майбутнього, зроблені нейромережею. Спеціалізований нейросервіс згенерував ці похмурі образи за текстовим запитом. Про це повідомляє Telegram-канал Nexta.
Одне із зображень нагадує площу, можливо Красну, з куполами церков на задньому плані та стовпами диму навколо.
Зображення натовпу, розмазане криваво-червоним кольором із вкрапленнями сірою уніформою співробітників російських держслужб минулого століття.
Людина у формі присутня на інших знімках, що більше нагадують атмосферу сталінських застінок.
Ще одне зображення — чоловік із георнієвською стрічкою на лацкані пальта та заліпленими очима.
ШІ згенерував і фігуру, яка, можливо, віддалено нагадує російського президента. На передньому плані фігура в багряному одязі з головою, що роздулася, тримає на руках фрагменти тіл. За ним виглядають спотворені дитячі обличчя.
"Схоже на якесь НКВС/ФСБшне пекло, яке роздирається громадянською війною, репресіями і терором".
"Повна безнадія і занепад додаються! Однозначно я з цією нейромережею однодумець і саме так бачу найімовірніше майбутнє території, на якій зараз живу", — прокоментував користувач.
Який сервіс створив ці знімки невідомо. Користувачі в коментарях припускають, що це DALL-E-2 компанії OpenAI. Але поки що до нього немає доступу широкому загалу. Розробники тестують цю ШІ-систему, причому запрошення розробникам доводиться за кілька місяців. Також висловлюються припущення, що це нейромережа Midjourney.
Нейромережа DALL-E-2
Система ШІ DALL-E 2 з'явилася цьогоріч, за словами розробників, вона генерує реалістичні зображення на основі користувальницьких описів.
На сайті компанії-розробника стверджується, що система розпізнає зв'язок між зображеннями та текстом, після чого з набору довільних точок вибудовуються чіткі зображення. Чим більше інформації — тим чіткіше образ видасть ШІ.
Раніше Фокус повідомляв, що штучний інтелект показав, якими будуть останні селфі на Землі. У DALL-E 2 вийшли понівечені, скелетні фігури на тлі наслідків техногенної катастрофи.