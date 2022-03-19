Киев стал самым загрязненным городом мира: как защититься от смога

На фоне боевых действий воздух наполнили опасные для здоровья частицы РМ2.5, концентрация которых превысила норму в 27,8 раз.

19 марта воздух в Киеве стал самым загрязненным во среди всех городов мира. Об этом сообщает мониторинговый сервис IQAir.

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По данным на 9:10 по киевскому времени, индекс качества воздуха (Air Quality Index или AQI) в столице Украины достиг отметки в 194 балла. Это значит, что ситуация в Киеве является опасной для здоровья, местным жителям рекомендуется закрыть окна, использовать очистители воздуха, избегать выхода на улицу, а при необходимости выходить наружу только в масках.

Главным загрязнителем воздуха в городе назвали РМ2.5, концентрация которого в 27,8 раз превышает годовое нормативное значение ВОЗ. Он включает в себя твердые мелкодисперсные взвешенные частицы, пыль и капли жидкостей размером от 10 нм до 2,5 мкм. В городах это могут быть кусочки асфальта, сажи, резины, минеральных солей, тяжелые металлы, биологические вещества-аллергены и микроорганизмы. В отличие от более крупных частиц, РМ2.5 легко проникают сквозь барьеры и представляют большую угрозу для организма.

Судя по интерактивной карте IQAir, сильнее всего атмосфера загрязнена ситуация в юго-западных районах Киева: Голосеево, Софиевской и Петропавловской Борщаговки. В районе Караваевых дач AQI достигает 218, возле Виноградаря — 201, в районе улицы Суздальской — 239, на Харьковском массиве — 223.

[ + – ] Карта загрязнения Киева 19 марта Фото: Скриншот

К Западу от Киева сервис зафиксировал около двух десятков пожаров, которые сосредоточены в местах активных боевых действий и могут быть причиной ухудшения экологической ситуации. В частности, горит Буча, Дымер, Васильков, Бородянка, Макаров.

Загрязнение атмосферы в столице признала и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Пресс-служба в Телеграм-канале подчеркнула, что в Киевской области не затрагивают экосистемы, Чернобыльскую атомную электростанцию и Зону отчуждения. В городской администрации (КГГА) ситуацию объяснили сменой погодных условий, в том числе направления ветра.

[ + – ] Cмог в Киеве Фото: unian

"В столице и Киевской области наблюдается загазованность воздуха, связанная с погодными условиями, способствующими накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли. Смог сегодня не является причиной паники в обществе", — пишет ГСЧС.

Советник главы МВД Вадим Денисенко в Facebook задымленность Киева объяснил возгоранием свалки мусора в Новых Петровцах. По его словам, как только поднимется ветер, то развеет смог над столицей.

Ранее командование ВСУ сообщило, что ВС РФ отбросили на 70 километров к западу от Киева. Внешний фронт боевых действий вокруг столицы расширился, и теперь российские войска расстреливают инфраструктуру.

Писали также, что 17 марта в результате падения российской ракеты в Киеве загорелся жилой дом в Дарницком районе. Как сообщили спасатели, один человек погиб и минимум трое ранены.

18 марта стало известно, что российские войска обстреляли жилой квартал на Подоле. После падения обломков ракеты начался пожар в многокрвартирном жилом доме.