Київ став найзабрудненішим містом світу: як захиститися від смогу

На тлі бойових дій повітря наповнили небезпечні для здоров'я частинки РМ2.5, концентрація яких перевищила норму у 27,8 раза.

19 березня повітря в Києві стало найзабрудненішим серед усіх міст світу. Про це повідомляє моніторинговий сервіс IQAir.

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За даними на 9:10 за київським часом, індекс якості повітря (Air Quality Index або AQI) у столиці України досяг позначки 194 бали. Це означає, що ситуація в Києві є небезпечною для здоров'я, місцевим жителям рекомендується закрити вікна, використовувати очисники повітря, уникати виходу на вулицю, а за необхідності виходити назовні лише в масках.

Головним забруднювачем повітря в місті назвали РМ2.5, концентрація якого у 27,8 раза перевищує річне нормативне значення ВООЗ. Він включає тверді дрібнодисперсні зважені частинки, пил і краплі рідин розміром від 10 нм до 2,5 мкм. У містах це можуть бути шматочки асфальту, сажі, гуми, мінеральних солей, важкі метали, біологічні речовини-алергени та мікроорганізми. На відміну від великих частинок, РМ2.5 легко проникають крізь бар'єри та становлять велику загрозу для організму.

Судячи з інтерактивної карти IQAir, найсильніше атмосфера забруднена ситуація в південно-західних районах Києва: Голосієво, Софіївській і Петропавлівській Борщагівці. У районі Караваєвих дач AQI досягає 218, біля Виноградаря – 201, у районі вулиці Суздальської – 239, на Харківському масиві – 223.

[ + – ] Карта забруднення Києва 19 березня Фото: Скриншот

На Захід від Києва сервіс зафіксував близько двох десятків пожеж, які зосереджені в місцях активних бойових дій і можуть бути причиною погіршення екологічної ситуації. Зокрема горить Буча, Димер, Васильків, Бородянка, Макарів.

Забруднення атмосфери в столиці визнала й Державна служба з надзвичайних ситуацій. Пресслужба в Телеграм-каналі наголосила, що в Київській області не зачіпають екосистеми, Чорнобильську атомну електростанцію та Зону відчуження. У міській адміністрації (КМДА) ситуацію пояснили зміною погодних умов, зокрема напрямку вітру.

[ + – ] Cмог у Києві Фото: unian

"У столиці та Київській області спостерігається загазованість повітря, пов'язана з погодними умовами, що сприяють накопиченню забруднювальних речовин на поверхні землі. Смог сьогодні не є причиною паніки в суспільстві", — пише ДСНС.

Радник голови МВС Вадим Денисенко у Facebook задимленість Києва пояснив загорянням сміттєзвалища в Нових Петрівцях. За його словами, щойно здійметься вітер, то розвіє смог над столицею.

Раніше командування ЗСУ повідомило, що ЗС РФ відкинули на 70 кілометрів на захід від Києва. Зовнішній фронт бойових дій навколо столиці розширився, і тепер російські війська розстрілюють інфраструктуру.

Писали також, що 17 березня внаслідок падіння російської ракети в Києві спалахнув житловий будинок у Дарницькому районі. Як повідомили рятувальники, одна людина загинула та щонайменше троє поранено.

18 березня стало відомо, що російські війська обстріляли житловий квартал на Подолі. Після падіння уламків ракети розпочалася пожежа в багатоквартирному житловому будинку.