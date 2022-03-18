Армію РФ відкинули від Києва на 70 кілометрів на правому березі Дніпра, — командування ЗСУ

Смугу зовнішнього кільця довкола столиці розширили. Ворог може цинічно розстрілювати ракетами інфраструктуру міста, повідомив штаб командування сухопутних військ.

Збройні сили України (ЗСУ) відкинули ворожі війська від Києва з боку правого берега Дніпра на 70 кілометрів. Про це на брифінгу сказав заступник начальника штабу командування сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич.

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Головним стратегічним завданням окупантів було захоплення Києва за три дні, але його не виконали, заявив генерал.

"На правому березі Дніпра ворог зупинений майже на 70 км, смугу зовнішнього кільця розширено до 70 км, що унеможливлює ведення вогню, крім ракет, по столиці", — пояснив військовий.

[ + – ] ЗСУ ліквідували просування ворога на лівому березі

ЗСУ ліквідували невелике просування ЗС РФ лівим берегом. За словами Грузевича, ворог перейшов до другої тактики – цинічного розстрілу інфраструктури.

Два кола оборони Києва

Кожне місто на підступах до Києва буде вузлом опору, сказав заступник начальника штабу.

"Наш командувач щодня об'їжджає Київ і Київську область, перевіряє стан готовності. Можу запевнити, що ворог далі не піде. Його буде зупинено. Одностайно всі громади заявляють, що ворога вони далі не пропустять", — повідомив він.

Також для оборони Києва та Київської області створили угруповання військ.

"Створено два кола оборони, на яких ворог зупинений і не має успіху. На Броварському та Бориспільському напрямах ворог взагалі відмовився від активних наступальних дій", — сказав він.

Голова Київської міської військової адміністрації генерал Микола Жирнов 14 березня говорив, що Росії потрібно взяти абсолютно всі людські ресурси, щоб спробувати захопити Київ. Сили ворога для взяття Києва мають бути в 5-7 разів більшими за оборонця, зазначив він.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович говорив, що ЗС РФ не зможуть оточити або взяти під контроль Київ, оскільки біля столиці діє велике угруповання ЗСУ, що ефективно відображає атаки ворога.

За даними Київської міськадміністрації, за час війни з РФ у столиці загинули 222 особи, з них 60 цивільних і 4 дитини.

Мер Києва Віталій Кличко 18 березня продемонстрував металеві гранули, якими війська РФ начиняють бомби та скидають їх на житлові будинки.