Війна в Україні: з 24 лютого в Києві загинули 222 особи, з них 4 дітей, — КМДА

Унаслідок обстрілів російськими окупантами в столиці було зруйновано 36 житлових будинків, 6 шкіл і 4 дитячі садки.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Києві загинули 222 особи, з них 60 цивільних осіб. Жертвами злочинних дій російських військ стали 4 дітей. Про це інформує у Facebook пресслужба КМДА.

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[ + – ] Руйнування у Подільському районі Києва

[ + – ] Руйнування у Подільському районі Києва

Повідомляється, що за весь час із 24 лютого в столиці отримали поранення 889 осіб, зокрема 241 цивільних. З них травми отримали 18 дітей, 3 водії карети швидкої допомоги й 1 медпрацівник "невідкладної допомоги".

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Також повідомляється, що з початку бойових дій ворогом було пошкоджено 36 житлових будинків, 5 будинків у приватних секторах, 6 шкіл і 4 дитячі садки. Унаслідок обстрілів у столиці пошкоджено фасади та балкони 55 будинків.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, із міста поїхала половина його мешканців. Так у столиці перебуває менше 2 млн людей.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війська ЗС РФ не зможуть оточити або взяти під контроль Київ, оскільки біля столиці діє досить велике угруповання ЗСУ, яке ефективно відбиває атаки супротивника.