Война в Украине: с 24 февраля в Киеве погибли 222 человека, из них 4 детей, — КГГА

В результате обстрелов российскими оккупантами в столице было разрушено 36 жилых домов, 6 школ и 4 детских сада.

С начала полномасштабного вторжения России в Киеве погибли 222 человека, из них 60 гражданских лиц. Жертвами преступных действий российских войск стали 4 детей. Об этом информирует в Facebook пресс-служба КГГА.

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[ + – ] Разрушения в Подольском районе Киева

[ + – ] Разрушения в Подольском районе Киева

Сообщается, что за все время с 24 февраля в столице получили ранения 889 человек, в том числе 241 гражданских. Из них травмы получили 18 детей, 3 водителя кареты скорой помощи и 1 медработник "неотложки".

[ + – ] Пожар в частном доме Киева после обстрела ВС РФ

Также сообщается, что с начала боевых действий врагом было повреждено 36 жилых домов, 5 домов в частных секторах, 6 школ и 4 детских сада. В результате обстрелов в столице повреждены фасады и балконы 55 домов.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, из города уехала половина его жителей. Таким образом в столице находится менее 2 млн человек.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что войска ВС РФ не смогут окружить или взять под контроль Киев, поскольку возле столицы действует достаточно большая группировка ВСУ, которая эффективно отражает атаки противника.