Половина киевлян покинула город, сейчас в столице менее 2 млн человек, - Кличко
Мэр города подчеркнул, что сегодня Киев превратился в крепость, а люди разных профессий приобщаются к теробороне.
Сейчас каждый второй житель столицы покинул город, в результате в Киеве сейчас находится немного менее двух миллионов человек. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в эфире канала "Рада".
"Киев превратился в крепость, каждая улица и здание, сколько блокпостов укрепляются, к терробороне приобщаются", — отметил градоначальник.
Кличко рассказал, что люди разных профессий приобщаются к рядам терробороны: в частности, музыканты и актеры.
На счет обороны столицы, мэр отметил, что наши защитники срывают планы оккупанта захватить Киев.
"Город не сдадут и враг не пройдет… Вместе бок о бок мы сможем добиться победы", — заявил чиновник и поблагодарил своего брата Владимира Кличко за помощь, которую он оказывает столице (гуманитарную).
Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил: Киев взять невозможно, потому что он надежно укреплен нашей обороной.
Фокус писал, что 9 марта украинские военные совершили контратаку в направлении Броваров. В результате российские войска потеряли 5 танков, убит командир врага.