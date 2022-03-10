Половина киевлян покинула город, сейчас в столице менее 2 млн человек, - Кличко

Мэр города подчеркнул, что сегодня Киев превратился в крепость, а люди разных профессий приобщаются к теробороне.

Сейчас каждый второй житель столицы покинул город, в результате в Киеве сейчас находится немного менее двух миллионов человек. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в эфире канала "Рада".

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"Киев превратился в крепость, каждая улица и здание, сколько блокпостов укрепляются, к терробороне приобщаются", — отметил градоначальник.

Кличко рассказал, что люди разных профессий приобщаются к рядам терробороны: в частности, музыканты и актеры.

На счет обороны столицы, мэр отметил, что наши защитники срывают планы оккупанта захватить Киев.

"Город не сдадут и враг не пройдет… Вместе бок о бок мы сможем добиться победы", — заявил чиновник и поблагодарил своего брата Владимира Кличко за помощь, которую он оказывает столице (гуманитарную).

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил: Киев взять невозможно, потому что он надежно укреплен нашей обороной.

Фокус писал, что 9 марта украинские военные совершили контратаку в направлении Броваров. В результате российские войска потеряли 5 танков, убит командир врага.