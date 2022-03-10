Половина киян покинула місто, зараз у столиці менше 2 млн людей, — Кличко

Мер міста наголосив, що сьогодні Київ перетворився на фортецю, а люди різних професій долучаються до тероборони.

Наразі кожен другий житель столиці залишив місто, внаслідок чого в Києві зараз перебуває трохи менше двох мільйонів людей. Про це заявив мер міста Віталій Кличко в ефірі "Ради".

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"Київ перетворився на фортецю, кожна вулиця і будівля, скільки блокпостів зміцнюються, до тероборони долучаються", — зазначив градоначальник.

Кличко розповів, що люди різних професій долучаються до лав тероборони: зокрема, музиканти й актори.

Щодо оборони столиці, мер зазначив, що наші захисники зривають плани окупанта захопити Київ.

"Місто не здадуть і ворог не пройде... Разом пліч-о-пліч ми зможемо здобути перемогу", — заявив чиновник і подякував своєму брату Володимиру Кличку за допомогу, яку він надає столиці (гуманітарну).

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив: Київ взяти неможливо, бо він надійно укріплений нашою обороною.

Фокус писав, що 9 березня українські військові здійснили контратаку в напрямку Броварів. Унаслідок російські війська втратили 5 танків, убито командира ворога.