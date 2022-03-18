Армию РФ отбросили от Киева на 70 километров на правом берегу Днепра, – командование ВСУ

Полосу внешнего кольца вокруг столицы расширили. Враг может лишь цинично расстреливать ракетами инфраструктуру города, сообщил штаб командования сухопутных войск.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отбросили вражеские войска от Киева со стороны правого берега Днепра на 70 километров. Об этом на брифинге сказал замначальника штаба командования сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Главной стратегической задачей оккупантов был захват Киева за три дня, но ее не выполнили, заявил генерал.

"По правому берегу Днепра враг остановлен почти на 70 км, полоса внешнего кольца расширена до 70 км, что делает невозможным ведение огня, кроме ракет, по столице", — объяснил военный.

[ + – ] ВСУ ликвидировали продвижение врага на левом берегу

ВСУ ликвидировали небольшое продвижение ВС РФ по левому берегу. По словам Грузевича, враг перешел ко второй тактике – циничному расстрелу инфраструктуры.

Два круга обороны Киева

Каждый город на подступах к Киеву будет узлом сопротивления, сказал замначальника штаба.

"Наш командующий каждый день объезжает Киев и Киевскую область, проверяет состояние готовности. Могу заверить, что враг дальше не пойдет. Он будет остановлен. Единодушно все общины заявляют, что врага они дальше не пропустят", — сообщил он.

Также для обороны Киева и Киевской области создали группировку войск.

"Создано два круга обороны, на которых враг остановлен и не имеет успеха. На Броварском и Бориспольском направлениях враг вообще отказался от активных наступательных действий", — заключил он.

Глава Киевской городской военной администрации генерал Николай Жирнов 14 марта говорил, что России нужно взять абсолютно все человеческие ресурсы, чтобы попытаться захватить Киев. Силы врага для взятия Киева должны быть в 5-7 раз больше обороняющихся, отметил он.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что ВС РФ не смогут окружить или взять под контроль Киев, поскольку возле столицы действует большая группировка ВСУ, эффективно отражающая атаки врага.

По данным Киевской горадминистрации, за время войны с РФ в столице погибли 222 человека, из них 60 гражданских и 4 ребенка.

Мэр Киева Виталий Кличко 18 марта продемонстрировал металлические гранулы, которыми войска РФ начиняют бомбы и сбрасывают их на жилые дома.