Кличко показал металлические гранулы в бомбах, которые армия РФ сбрасывает на Киев (фото, видео)

Куски металла разлетаются на полкилометра в жилых кварталах, такое оружие сделано для массового убийства людей, заявил мэр столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко показал металлические гранулы в бомбах, которые российские оккупанты сбрасывают на жилые дома в столице. Видео он опубликовал в Telegram.

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"Гранулами (размером) 1 см на 1 см из металла напичканы (бомбы), они разлетаются на 500 метров. Это оружие сделано для массового убийства людей. Они прилетает в жилые кварталы, гибнут люди", – сказал Кличко.

[ + – ] Металлические гранулы прилетают в жилые кварталы Киева

С начала войны с агрессором в Киеве погибли 222 человека, из них шестеро детей, добавил градоначальник.

"Столица никогда не дастся врагу, мы будем воевать. Нашим партнерам – никаких бизнес-отношений с РФ, ведь каждый цент идет на армию и убийства людей", – продолжил киевский мэр.

В конце обращения Кличко заявил что будущее Украины – это "не быть рабами, а жить в европейской стране".

Киевская горадминистрация ранее информировала о 4 погибших детях и 889 раненых с начала войны с РФ, в их числе – 241 гражданских. Травмы получили 18 детей, 3 водителя кареты скорой помощи и 1 медработник скорой помощи.

Напомним, что утром 18 марта армия РФ обстреляла жилые многоквартирные дома в Подольском районе Киева, 1 человек погиб.

После 24 февраля из Киева уехала половина жителей, в столице по состоянию на 10 марта находилось менее 2 млн человек.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что войска ВС РФ не смогут окружить или взять под контроль Киев, поскольку возле столицы действует достаточно большая группировка ВСУ, которая эффективно отражает атаки противника.