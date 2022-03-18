Кличко показав металеві гранули у бомбах, які армія РФ скидає на Київ (фото, відео)

Шматки металу розлітаються на півкілометра в житлових кварталах, така зброя зроблена для масового вбивства людей, заявив мер столиці.

Мер Києва Віталій Кличко показав металеві гранули в бомбах, які російські окупанти скидають на житлові будинки в столиці. Відео він опублікував у Telegram.

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"Гранулами (розміром) 1 см на 1 см із металу напхані (бомби), вони розлітаються на 500 метрів. Ця зброя зроблена для масового вбивства людей. Вони прилітають у житлові квартали, гинуть люди", — сказав Кличко.

[ + – ] Металеві гранули прилітають у житлові квартали Києва

З початку війни з агресором у Києві загинуло 222 особи, з них шестеро дітей, додав градоначальник.

"Столиця ніколи не дасться ворогові, ми воюватимемо. Нашим партнерам — жодних бізнес-відносин з РФ, адже кожен цент іде на армію та вбивства людей", — продовжив київський мер.

Наприкінці звернення Кличко заявив, що майбутнє України — це "не бути рабами, а жити в європейській країні".

Київська міськадміністрація раніше інформувала про 4 загиблих дітей і 889 поранених із початку війни з РФ, серед них — 241 цивільних. Травми отримали 18 дітей, 3 водії карети швидкої допомоги й 1 медпрацівник швидкої допомоги.

Нагадаємо, що вранці 18 березня армія РФ обстріляла житлові багатоквартирні будинки у Подільському районі Києва, 1 особа загинула.

Після 24 лютого з Києва поїхала половина жителів, у столиці станом на 10 березня перебувало менше 2 млн людей.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війська ЗС РФ не зможуть оточити або взяти під контроль Київ, оскільки біля столиці діє досить велике угруповання ЗСУ, яке ефективно відбиває атаки супротивника.