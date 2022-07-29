Искусственный интеллект показал, какими будут последние селфи на Земле (фото)

По словам разработчиков DALL-E 2, система генерирует отчетливые изображения по пользовательским описаниям. Из случайных точек выстраивается реалистичный образ.

Компьютерная программа DALL-E 2, которая генерирует изображения на основе искусственного интеллекта, показала, какими могут быть последние селфи, сделанные на нашей планете. Судя по ним, человечество ждет весьма и весьма неприглядное будущее. Изображения сделанные с помощью ИИ, публикует TikTok-аккаунт "Robot Overloads", у которого более 200 тыс. подписчиков.

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Эти образы будто сошли с киноэкранов, на которых показывался какого-нибудь голливудский блокбастер.

DALL-E 2 показывает изуродованные лица людей с удлиненными пальцами и огромными глазами. На одном из таких изображен мужчина с пристальным взглядом, а на заднем фоне виднеется взрыв. Еще одно изображение показывает скелетоподобную фигуру, окутанную громадным столбом дыма.

[ + – ] Изображение, сделанное программой DALL-E 2.

"Именно так все и будет", — написал один из пользователей в комментариях. Другой предположил, что это пугающее будущее может быть ближе, чем мы предполагаем, — возможно, уже в 2024 году.

"Обычный день в штате Огайо", — прокомментировал другой подписчик.

По мнению некоторых пользователей, такое изображение демонстрирует последствия взрыва ядерной бомбы, хотя автор аккаунта попросил искусственный интеллект показать только "селфи конца света".

[ + – ] Селфи во время конца света.

Еще один из опубликованных постов демонстрирует тревожные сцены изуродованных персонажей на фоне адского пейзажа.

Программа генерации изображений DALL-E 2

Система искусственного интеллекта DALL-E 2 была создана в этом году, ее разработчики утверждают, что она генерирует реалистичные изображения по пользовательским описаниям.

"DALL-E 2 понимает связь между изображениями и текстом, который их описывает. Применяется процесс диффузии: вначале это только набор случайных точек, но постепенно они выстраиваются в отчетливое изображение по мере того, как система получает дополнительную информацию", — говорится на сайте компании-разработчика.

Ранее Фокус сообщал, что искусственный интеллект дал прогноз о победителе в войне между Россией и Украиной. Программа MCOSM, которая "предсказала", что российским войскам не удастся взять Киев, сообщила о "ничье" во время второй фазы войны.