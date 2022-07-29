Искусственный интеллект показал, какими будут последние селфи на Земле (фото)
По словам разработчиков DALL-E 2, система генерирует отчетливые изображения по пользовательским описаниям. Из случайных точек выстраивается реалистичный образ.
Компьютерная программа DALL-E 2, которая генерирует изображения на основе искусственного интеллекта, показала, какими могут быть последние селфи, сделанные на нашей планете. Судя по ним, человечество ждет весьма и весьма неприглядное будущее. Изображения сделанные с помощью ИИ, публикует TikTok-аккаунт "Robot Overloads", у которого более 200 тыс. подписчиков.
Эти образы будто сошли с киноэкранов, на которых показывался какого-нибудь голливудский блокбастер.
DALL-E 2 показывает изуродованные лица людей с удлиненными пальцами и огромными глазами. На одном из таких изображен мужчина с пристальным взглядом, а на заднем фоне виднеется взрыв. Еще одно изображение показывает скелетоподобную фигуру, окутанную громадным столбом дыма.
"Именно так все и будет", — написал один из пользователей в комментариях. Другой предположил, что это пугающее будущее может быть ближе, чем мы предполагаем, — возможно, уже в 2024 году.
"Обычный день в штате Огайо", — прокомментировал другой подписчик.
По мнению некоторых пользователей, такое изображение демонстрирует последствия взрыва ядерной бомбы, хотя автор аккаунта попросил искусственный интеллект показать только "селфи конца света".
Еще один из опубликованных постов демонстрирует тревожные сцены изуродованных персонажей на фоне адского пейзажа.
Программа генерации изображений DALL-E 2
Система искусственного интеллекта DALL-E 2 была создана в этом году, ее разработчики утверждают, что она генерирует реалистичные изображения по пользовательским описаниям.
"DALL-E 2 понимает связь между изображениями и текстом, который их описывает. Применяется процесс диффузии: вначале это только набор случайных точек, но постепенно они выстраиваются в отчетливое изображение по мере того, как система получает дополнительную информацию", — говорится на сайте компании-разработчика.
Ранее Фокус сообщал, что искусственный интеллект дал прогноз о победителе в войне между Россией и Украиной. Программа MCOSM, которая "предсказала", что российским войскам не удастся взять Киев, сообщила о "ничье" во время второй фазы войны.