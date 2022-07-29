Штучний інтелект показав, якими будуть останні селфі на Землі (фото)

За словами розробників DALL-E 2, система генерує чіткі зображення за описами користувача. З випадкових точок вишиковується реалістичний образ.

Комп'ютерна програма DALL-E 2, яка генерує зображення на основі штучного інтелекту, показала, якими можуть бути останні селфі, зроблені на планеті. Судячи з них, людство чекає вельми непривабливе майбутнє. Зображення зроблені за допомогою ШІ, публікує TikTok-аккаунт "Robot Overloads", у якого понад 200 тис. підписників.

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Ці образи ніби зійшли з кіноекранів, на яких з'являвся якийсь голлівудський блокбастер.

DALL-E 2 показує понівечені обличчя людей з подовженими пальцями та величезними очима. На одному з таких зображено чоловіка з пильним поглядом, а на задньому фоні видніється вибух. Ще одне зображення показує скелетоподібну фігуру, оповиту величезним стовпом диму.

[ + – ] Зображення, виготовлене програмою DALL-E 2.

"Саме так все і буде", — написав один із користувачів у коментарях. Інший припустив, що це лякаюче майбутнє може бути ближчим, ніж ми припускаємо — можливо, вже 2024 року.

"Звичайний день у штаті Огайо", — прокоментував інший підписник.

На думку деяких користувачів, таке зображення демонструє наслідки вибуху ядерної бомби, хоча автор облікового запису попросив штучний інтелект показати лише "селфі кінця світу".

[ + – ] Selfie під час кінця світу.

Ще один з опублікованих постів демонструє тривожні сцени понівечених персонажів на тлі пекельного пейзажу.

Програма створення зображень DALL-E 2

Система штучного інтелекту DALL-E 2 була створена цього року, її розробники стверджують, що вона генерує реалістичні зображення за описами користувача.

"DALL-E 2 розуміє зв'язок між зображеннями та текстом, який їх описує. Застосовується процес дифузії: спочатку це лише набір випадкових точок, але поступово вони вишиковуються у чітке зображення у міру того, як система отримує додаткову інформацію", — йдеться на сайті компанії-розробника.

Раніше Фокус повідомляв, що штучний інтелект дав прогноз про переможця у війні між Росією та Україною. Програма MCOSM, яка "пророкувала", що російським військам не вдасться взяти Київ, повідомила про "нічию" під час другої фази війни.