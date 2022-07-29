RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ

Штучний інтелект показав, якими будуть останні селфі на Землі (фото)

1748
Система штучного інтелекту DALL-E 2, DALL-E 2
Фото: соцсети | Зображення зроблене системою штучного інтелекту DALL-E 2.

За словами розробників DALL-E 2, система генерує чіткі зображення за описами користувача. З випадкових точок вишиковується реалістичний образ.

Комп'ютерна програма DALL-E 2, яка генерує зображення на основі штучного інтелекту, показала, якими можуть бути останні селфі, зроблені на планеті. Судячи з них, людство чекає вельми непривабливе майбутнє. Зображення зроблені за допомогою ШІ, публікує TikTok-аккаунт "Robot Overloads", у якого понад 200 тис. підписників.

Ці образи ніби зійшли з кіноекранів, на яких з'являвся якийсь голлівудський блокбастер.

DALL-E 2 показує понівечені обличчя людей з подовженими пальцями та величезними очима. На одному з таких зображено чоловіка з пильним поглядом, а на задньому фоні видніється вибух. Ще одне зображення показує скелетоподібну фігуру, оповиту величезним стовпом диму.

ядерний вибух, скелет
Зображення, виготовлене програмою DALL-E 2.

"Саме так все і буде", — написав один із користувачів у коментарях. Інший припустив, що це лякаюче майбутнє може бути ближчим, ніж ми припускаємо — можливо, вже 2024 року.

"Звичайний день у штаті Огайо", — прокоментував інший підписник.

На думку деяких користувачів, таке зображення демонструє наслідки вибуху ядерної бомби, хоча автор облікового запису попросив штучний інтелект показати лише "селфі кінця світу".

Зображення кінця світу, ядерний вибух
Selfie під час кінця світу.

Ще один з опублікованих постів демонструє тривожні сцени понівечених персонажів на тлі пекельного пейзажу.

Програма створення зображень DALL-E 2

Система штучного інтелекту DALL-E 2 була створена цього року, її розробники стверджують, що вона генерує реалістичні зображення за описами користувача.

"DALL-E 2 розуміє зв'язок між зображеннями та текстом, який їх описує. Застосовується процес дифузії: спочатку це лише набір випадкових точок, але поступово вони вишиковуються у чітке зображення у міру того, як система отримує додаткову інформацію", — йдеться на сайті компанії-розробника.

Раніше Фокус повідомляв, що штучний інтелект дав прогноз про переможця у війні між Росією та Україною. Програма MCOSM, яка "пророкувала", що російським військам не вдасться взяти Київ, повідомила про "нічию" під час другої фази війни.