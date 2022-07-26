Кто победит в войне — Украина или Россия? Искусственный интеллект дал прогноз
Программа MCOSM, предсказавшая, что россиянам не удастся взять Киев, определила "ничью" второй фазы войны.
Существует ряд программ, которыми пользуются военные аналитики для изучения современных или прошедших войн. Издание economist.com рассказало о том, как работает такой софт и можно ли ему доверять.
Программа MCOSM предсказала, что россияне Киев не возьмут
Одной из программ, услугами которой пользуются военные, является Статистическая модель крупных боевых операций, MCOSM. Она запускает алгоритмы на основе данных о 96-ти сражениях и военных кампаниях, произошедших между последним годом Первой мировой войны и сегодняшним днем. ИИ-алгоритм дал оценку кампании по взятию Киева, развернутой Россией: 5 баллов он поставил силам обороны (Украине) и 2 балла силам нападения (РФ). "Прогноз MCOSM не был случайностью. По словам разработчика Джона Чарнецки, ИИ дает 7 правильных прогнозов из 10-ти", — пишет СМИ.
При анализе, софт опирается на 30 критериев, таких как уровень подготовки каждой из сторон, огневая мощь, мобильность, логистика, разведка, принятие решений, способность синхронизировать операции. Издание сообщает в своем материале, что РФ подвела ее чрезмерная амбициозность и неумение принимать решения.
Brawler — программа, "моделирующая мозг пилота"
Великобританией, Южной Кореей и Тайванем используется и разработка компании ManTech — Brawler. Этот симулятор воздушных боев не только просчитывает "физику", — скорость ветра, погодные условия, маневренность летательных аппаратов и пр., — но и реакцию пилотов на различные факторы, уровень стресса, уровень концентрации внимания и т.д. При работе симулятор задействует максимум 20-самолетов участников, однако разработчики утверждают, что ему под силу смоделировать бой 60-ти самолетов.
Pioneer — метавселенная для военных
Симулятор Pioneer требует серьезной вычислительной мощности и работает на облачных серверах. Он может имитировать бои, идущие на суше, на море и в воздухе. Программа создает полноценную виртуальную среду с детально проработанной местностью, солдатами, танками, оружием и даже конкретными боеприпасами. "Данные о местности включают в себя такие детали, как расположение деревьев, зафиксированное самолетами-шпионами и спутниками", — уточняет медиа.
Система также использует метеорологические данные в режиме реального времени. Если идет ливень, то система изобразит, как танк вязнет в грязи. Pioneer способен моделировать траекторию полета каждой отдельной пули. Он также учитывает подготовку солдат, данные разведки, уровень усталости и то, насколько военные следуют правилам ведения боя.
AJEM — ПО для расчета повреждений
Система Advanced Joint Effectiveness Model рассчитывает уровень повреждения техники в ходе военных операций. Она может определить, что случиться с 20-ю боевыми машинами Bradley, движущимися колонной с определенной скоростью на расстоянии 4 км, если по ним выпустить 300 минометных снарядов. Результаты варьируются от "катастрофических" до потери мобильности, связи и возможности стрелять. "Эти данные, кроме прочего, полезны для оружейных компаний", — говорится в материале.
По словам разработчиков, Advanced Joint Effectiveness Model можно будет кооперировать с другими симуляторами, чтобы анализировать еще больше данных, или добавить новую функцию вроде обработки естественного языка, чтобы иметь возможность прочесть тексты сотен тысяч отчетов аналитических центров, Минобороны и СМИ.
Rand — софт, оценивающий волю к победе
Программное обеспечение, разработанное американским аналитическим центром Rand, способно анализировать факторы, влияющие на волю к борьбе. К ним относятся: качество рациона солдат, сна и обмундирования, а также причины, по которым они сражаются, деморализованы ли они, или мотивированы, каков уровень их стресса.
"Успех на поле боя, как правило, повышает боевой дух. Но со временем это преимущество исчезает", — пишет economist.com.
Большинство аналитиков, изучающих российско-украинскую войну, пока не спешат озвучивать прогнозы. Но Памела Блечингер, директор армейского исследовательского и аналитического центра в Форт-Ливенворте, штат Канзас, отмечает, что "сильная воля Украины к победе играет большую роль в успехах этой страны", намного большую, чем ожидала ее команда, состоящая из 290 экспертов. Они использовали CombatXXI для оценки небольших столкновений и Advanced Warfighting Simulation для оценки крупномасштабных сражений. Тут стоит оговориться, что ни одна из этих программ не учитывает "психологические" факторы, такие как воля к победе.
Кто победит в войне — Украина или Россия?
Журналисты попросили Джона Чарнецки спрогнозировать при помощи MCOSM исход нынешней, второй, фазы российско-украинской войны, когда активно применяется артиллерия. Он ввел новые значения для переменных, отражающих улучшения российских сил в таких областях, как обработка информации, оперативная последовательность. Украина, по его оценке, сохранила ряд качественных преимуществ, но они сократились. А еще он указал, что Украина по-прежнему уступает ВС РФ в вооружении. ИИ оценил "оперативный успех" Украины в 5 баллов, и такую же оценку поставил России. Выходит, программа решила, что стороны ожидает "ничья".