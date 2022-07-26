Хто переможе у війні — Україна чи Росія? Штучний інтелект дав прогноз

Програма MCOSM, яка передбачила, що росіянам не вдасться взяти Київ, визначила "нічию" другої фази війни.

Існує низка програм, якими користуються військові аналітики вивчення сучасних чи минулих войн. Видання economist.com розповіло про те, як працює такий софт і чи можна йому довіряти.

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Програма MCOSM передбачила, що росіяни Київ не візьмуть

Однією з програм, послугами якої користуються військові, є Статистична модель великих бойових операцій, MCOSM. Вона запускає алгоритми на основі даних про 96 битв і військових кампаній, що відбулися між останнім роком Першої світової війни та сьогоднішнім днем. ШІ-алгоритм дав оцінку кампанії взяття Києва, розгорнутої Росією: 5 балів він поставив силам оборони (Україні) та 2 бали силам нападу (РФ). "Прогноз MCOSM не був випадковістю. За словами розробника Джона Чарнецкі, ШІ дає 7 правильних прогнозів із 10-ти", — пише ЗМІ.

Під час аналізу софт опирається на 30 критеріїв, таких як рівень підготовки кожної зі сторін, вогнева міць, мобільність, логістика, розвідка, ухвалення рішень, здатність синхронізувати операції. Видання повідомляє у своєму матеріалі, що РФ підвела її надмірна амбітність і невміння ухвалювати рішення.

Brawler — програма, що "моделює мозок пілота"

Великобританія, Південна Корея і Тайвань використовують і розробку компанії ManTech — Brawler. Цей симулятор повітряних боїв не тільки прораховує "фізику", — швидкість вітру, погодні умови, маневреність літальних апаратів тощо, — але й реакцію пілотів на різні фактори, рівень стресу, рівень концентрації уваги тощо. Під час роботи симулятор задіює максимум 20 літаків учасників, проте розробники стверджують, що йому під силу змоделювати бій 60 літаків.

Pioneer — метавсесвіт для військових

Симулятор Pioneer вимагає серйозної обчислювальної потужності й працює на хмарних серверах. Він може імітувати бої, що йдуть на суші, на морі та в повітрі. Програма створює повноцінне віртуальне середовище з детально опрацьованою місцевістю, солдатами, танками, зброєю та навіть конкретними боєприпасами. "Дані про місцевість включають такі деталі, як розташування дерев, зафіксоване літаками-шпигунами та супутниками", — уточнює медіа.

Система також використовує метеорологічні дані в режимі реального часу. Якщо йде злива, то система зобразить, як танк в'язне в бруді. Pioneer здатний моделювати траєкторію польоту кожної окремої кулі. Він також враховує підготовку солдатів, дані розвідки, рівень втоми й те, наскільки військові дотримуються правил ведення бою.

AJEM — ПЗ для розрахунку пошкоджень

Система Advanced Joint Effectiveness Model розраховує рівень пошкодження техніки під час військових операцій. Вона може визначити, що трапиться з 20 бойовими машинами Bradley, що рухаються колоною з певною швидкістю на відстані 4 км, якщо по них випустити 300 мінометних снарядів. Результати варіюються від "катастрофічних" до втрати мобільності, зв'язку та можливості стріляти. "Ці дані, крім іншого, корисні для збройових компаній", — ідеться в матеріалі.

[ + – ] Модель для аналізу системою Advanced Joint Effectiveness Model

За словами розробників, Advanced Joint Effectiveness Model можна буде кооперувати з іншими симуляторами, щоб аналізувати ще більше даних, або додати нову функцію на кшталт обробки природної мови, щоб мати можливість прочитати сотні тисяч звітів аналітичних центрів, Міноборони та ЗМІ.

Rand — софт, що оцінює волю до перемоги

Програмне забезпечення, розроблене американським аналітичним центром Rand, здатне аналізувати фактори, що впливають на волю до боротьби. До них належать: якість раціону солдатів, сну й обмундирування, а також причини, через які вони борються, чи деморалізовані вони, чи мотивовані, який рівень їхнього стресу.

"Успіх на полі бою, як правило, підвищує бойовий дух. Але згодом ця перевага зникає", — пише economist.com.

Більшість аналітиків, які вивчають російсько-українську війну, поки що не поспішають озвучувати прогнози. Але Памела Блечінгер, директорка армійського дослідницького й аналітичного центру у Форт-Лівенворті, штат Канзас, зазначає, що "сильна воля України до перемоги відіграє велику роль в успіхах цієї країни", набагато більшу, ніж очікувала її команда, що складається з 290 експертів. Вони використовували CombatXXI для оцінки невеликих зіткнень і Advanced Warfighting Simulation для оцінки великомасштабних битв. Тут варто зазначити, що жодна з цих програм не враховує "психологічні" фактори, такі як воля до перемоги.

Хто переможе у війні — Україна чи Росія?

Журналісти попросили Джона Чарнецкі спрогнозувати за допомогою MCOSM результат нинішньої, другої фази російсько-української війни, коли активно застосовується артилерія. Він ввів нові значення для змінних, що відображають покращення російських сил у таких галузях як обробка інформації, оперативна послідовність. Україна, за його оцінкою, зберегла низку якісних переваг, але вони скоротилися. А ще він зазначив, що Україна, як і раніше, поступається ЗС РФ в озброєнні. ШІ оцінив "оперативний успіх" України в 5 балів і таку саму оцінку поставив Росії. Виходить, програма вирішила, що на сторони чекає "нічия".