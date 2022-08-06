Москва згорить, а Київ відбудується: ШІ Midjourney намалював майбутнє людства (фото)

Нейромережа вважає, що людство продовжить розвиватися, щоб підкорювати Марс та інші куточки космосу.

Штучний інтелект під назвою Midjourney створює чудові картини за текстовими описами. Журналісти сайту Liga Tech попросили його зобразити майбутнє людства на Землі та за її межами.

Користувач Інтернету може написати англійською мовою про те, що хоче побачити на картині, а потім відправити Midjourney через месенджер Discord. Нейромережа обробляє запит і створює на його основі кілька зображень так, як "розуміє" текст. У цьому випадку вираз "Я художник — я так бачу" можна застосувати не лише до людей, а й до роботів.

[ + – ] Київ майбутнього Фото: LIGA.net

На прохання Liga Tech штучний інтелект намалював, як виглядатиме Київ у майбутньому. Нейромережа показала столицю України з високими хмарочосами, що пронизують хмари. На задньому плані можна побачити густий дим, можна припустити, що це смог від промислових підприємств. Нещодавно рівень забруднення Києва був найвищим у світі.

[ + – ] Хмарочоси у Києві майбутнього Фото: LIGA.net

Midjourney також представила кінець війни Росії проти України у вигляді ядерного вибуху на тлі Кремля у Москві. Крім того, ШІ передбачає пожежу на тлі "сталінських висоток".

[ + – ] Ядерний вибух у Москві Фото: LIGA.net [ + – ] Пожежа у Москві Фото: LIGA.net

У майбутньому штучний художник бачить спустошені міста, наповнені гігантськими роботами. Але це найпесимістичніший сценарій. За більш сприятливого розвитку подій майбутні покоління літатимуть на аеромобілях у чистому небі. Дві картини демонструють кіберпанковий мегаполіс у синьо-помаранчевих тонах, який за атмосферою нагадує фільм "Той, що біжить по лезу".

Тим, кому стане тісно на Землі, зможуть перебратися на Марс: Midjourney показала поселення під великим прозорим куполом та людей, що гуляють зовні. На тлі червоної поверхні планети виділяється блакитне небо, мабуть, вчені знайдуть спосіб повернути планеті атмосферу. ШІ також представив картини, навіяні далеким космосом: зореліт на тлі газової планети, вид на зірки в системі Альфа Центавра, інопланетянина зі щупальцями на невідомій планеті.

[ + – ] Колонія на Марсі [ + – ] Зореліт поруч із планетою-гігантом [ + – ] Вид з планети в системі Альфа Центавра

Будь-хто може попросити Midjourney намалювати щось для нього через Discord, але не безкоштовно. Базова підписка на місяць обходиться в $10 і передбачає 200 зображень, а також доступ до галереї користувача, після закінчення ліміту можна доплатити і отримати додаткові картини. Щоб отримувати роботи без обмежень, потрібно платити $30 на місяць або один раз переказати $600. При цьому на Discord-сервер можна додати спеціальний бот і отримати власний генератор зображень.

Раніше штучний інтелект показав, якою Росія стане у майбутньому. У мережі розмістили зображення у чорно-червоно-оранжевих тонах, що натякають на диктатуру та мілітаризацію в країні. На одній із картин зображено чоловіка, який віддалено нагадує президента РФ Володимира Путіна. Яка саме нейромережа створила страшні зображення, невідомо, користувачі припускають, що це роботи DALL-E-2 компанії openAI або Midjourney.

До цього штучний інтелект DALL-E 2 показав, якими будуть останні селфі на Землі. На роботах, опублікованих на популярних TikTok-акаунтах, зображені люди з моторошними обличчями, які понівечили катастрофи.