Вслед за крейсером Москва: новый ИИ TikTok нарисовал последний день Путина (фото)

Нейросеть рисует хуже, чем DALL-E 2 или Midjourney, зато доступна каждому пользователю соцсети.

У социальной сети TikTok появился искусственный интеллект, который создает изображения по текстовому описанию. Издание The Verge пишет о его возможностях и ограничениях.

Разработчики приложения добавили визуальный эффект под названием "Зеленый экран ИИ", который позволяет делать уникальные фоны для видео. Чтобы воспользоваться функцией, достаточно нажать на "плюсик" для добавления новой публикации, выбрать эффекты и найти кнопку фиолетового цвета с надписью "AI". Появляется строка, куда можно вписать несколько слов или целое предложение, которое алгоритм попытается изобразить в картинке для фона.

Редакция Фокуса предложила TikTok нарисовать, какой же конец ждет президента России Владимира Путина. По запросу "Смерть Путина" ИИ выдал весьма абстрактные изображения, в которых едва угадываются черты лидера страны-агрессора, однако "Последний день Путина" он показал символично: фигура, похожая на главу государства, стоит на лодке или на пирсе у воды рядом с российским флагом. Можно представить, что Путин уйдет на дно вслед за ракетным крейсером "Москва".

[ + – ] Нейросеть TikTok показала будущее Владимира Путина Фото: Фокус

The Verge отмечают, что работы нейросети получаются более простыми, чем у других современных алгоритмов, таких как Imagen от Google , DALL-E 2 от OpenAI или Midjourney — все они в последнее время набирают популярность в Сети. Чаще всего TikTok выдает слишком абстрактные и размытые образы, тогда как вышеупомянутые модели способны создавать фотореалистичные картины, как будто их нарисовали люди.

Такие результаты можно легко объяснить огромной аудиторией соцсети, которая насчитывает более миллиарда человек. Продвинутые ИИ требуют большой вычислительной мощности, а значит и дорогостоящего серверного или облачного оборудования. У компании вряд ли хватит ресурсов, чтобы обеспечить стабильную работу инструмента уровня DALL-E 2 или Midjourney для миллионов пользователей TikTok. Сейчас же любой желающий может за считанные секунды получить уникальную картинку для своего ролика, хотя иногда приложение говорит о том, что ИИ слишком "занят".

[ + – ] ИИ TikTok нарисовал убийства Дональда Трампа, Джо Байдена и Бориса Джонсона Фото: The Verge

Журналисты The Verge проверили способность моделей создавать изображения крови и обнаженного тела — два типа контента, которых генераторы часто стараются избежать в своих работах. Картины, основанные на сценах насилия, таких как "убийства" Дональда Трампа, Джо Байдена и Бориса Джонсона показывают основном абстрактные завихрения с минимальными чертами политиков, хотя экс-премьера Великобритании довольно легко узнать благодаря его фирменной прическе. Нагих людей TikTok показывает немногим лучше, разве что соблюдает телесные цвета.

[ + – ] ИИ TikTok изобразил обнаженных людей Фото: The Verge

Ранее ИИ Midjourney нарисовал, что ждет в будущем Владимира Путина и Владимира Зеленского. Приемником российского президента нейросеть считает действующего секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Писали также, что нейросеть Midjourney нарисовала будущее всего человечества. Как предсказывает алгоритм, вскоре Москва сгорит, а Киев отстроится после войны.