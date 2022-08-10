ИИ Midjourney нарисовал, что ждет в будущем Владимира Путина и Владимира Зеленского (фото)

Российский лидер будет грустить и его заменят. А Зеленский, скорее всего, пойдет на второй срок.

Сервис Midjourney выдал несколько красочных рисунков по запросу журналистов Фокуса. Мы попросили ИИ нарисовать каким он видит будущее Путина и Зеленского, а также попросили изобразить портрет преемника российского лидера.

[ + – ] По запросу "преемник Путина" ИИ выдал портрет Патрушева Фото: midjourney.com

По запросу "следующий Путин", ИИ Midjourney создал портрет человека, который очень похож на нынешнего секретаря Совета безопасности РФ и экс-руководителя ФСБ Николая Патрушева. СМИ уже давно окрестили его "преемником" российского президента Владимира Путина. Британские медиа сообщают, что в случае ухудшения здоровья Путина бразды правления перейдут именно к Патрушеву. Однако, согласно Конституции РФ, в форс-мажорных обстоятельствах обязанности президента должен принять председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

[ + – ] ИИ попытался нарисовать будущего президента РФ - то ли Патрушев, то ли Путин Фото: midjourney.com

Также мы ввели запрос касательно будущего президента России. В итоге, получили портреты, на которых изображены то ли Путин, то ли Патрушев — лицо получилось у ИИ каким-то "усредненным".

И, конечно, мы не могли не поинтересоваться будущим самого Путина: каким ИИ-алгоритм видит его последний день. Судя по результатам, лидера РФ ожидает невеселое будущее — на всех портретах он выглядит расстроенным и печальным.

[ + – ] В будущем Путин выглядит грустным

В противовес Путину, президента Украины Владимира Зеленского ожидают куда лучшие времена. Нейросеть Midjourney нарисовала его как лидера страны (возможно, Зеленский будет баллотироваться на второй срок).

[ + – ] Владимир Зеленский в будущем: портреты Midjourney Фото: midjourney.com

Midjourney предоставил изображения Зеленского на фоне флага Украины в одежде цвета хаки, которую он носит сейчас, но на большинстве рисунков он изображен в костюме и галстуке… Как можно трактовать этот посыл — додумайте сами.

Ранее Фокус сообщал о том, что Midjourney рисовал по запросу будущее Киева и Москвы. ИИ-система изобразила Киев как город будущего — с невероятными небоскребами и чистым голубым небом, тогда как Москву он нарисовал в красных тонах — в огне и дыму.