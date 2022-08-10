ИИ Midjourney нарисовал, что ждет в будущем Владимира Путина и Владимира Зеленского (фото)
Российский лидер будет грустить и его заменят. А Зеленский, скорее всего, пойдет на второй срок.
Сервис Midjourney выдал несколько красочных рисунков по запросу журналистов Фокуса. Мы попросили ИИ нарисовать каким он видит будущее Путина и Зеленского, а также попросили изобразить портрет преемника российского лидера.
По запросу "следующий Путин", ИИ Midjourney создал портрет человека, который очень похож на нынешнего секретаря Совета безопасности РФ и экс-руководителя ФСБ Николая Патрушева. СМИ уже давно окрестили его "преемником" российского президента Владимира Путина. Британские медиа сообщают, что в случае ухудшения здоровья Путина бразды правления перейдут именно к Патрушеву. Однако, согласно Конституции РФ, в форс-мажорных обстоятельствах обязанности президента должен принять председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Также мы ввели запрос касательно будущего президента России. В итоге, получили портреты, на которых изображены то ли Путин, то ли Патрушев — лицо получилось у ИИ каким-то "усредненным".
И, конечно, мы не могли не поинтересоваться будущим самого Путина: каким ИИ-алгоритм видит его последний день. Судя по результатам, лидера РФ ожидает невеселое будущее — на всех портретах он выглядит расстроенным и печальным.
В противовес Путину, президента Украины Владимира Зеленского ожидают куда лучшие времена. Нейросеть Midjourney нарисовала его как лидера страны (возможно, Зеленский будет баллотироваться на второй срок).
Midjourney предоставил изображения Зеленского на фоне флага Украины в одежде цвета хаки, которую он носит сейчас, но на большинстве рисунков он изображен в костюме и галстуке… Как можно трактовать этот посыл — додумайте сами.
Ранее Фокус сообщал о том, что Midjourney рисовал по запросу будущее Киева и Москвы. ИИ-система изобразила Киев как город будущего — с невероятными небоскребами и чистым голубым небом, тогда как Москву он нарисовал в красных тонах — в огне и дыму.