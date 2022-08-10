ШІ Midjourney намалював, що чекає в майбутньому на Володимира Путіна та Володимира Зеленського (фото)

Російський лідер сумуватиме, і його замінять. А Зеленський, найімовірніше, піде на другий термін.

Сервіс Midjourney видав кілька барвистих малюнків на запит журналістів Фокусу. Ми попросили ШІ намалювати, яким він бачить майбутнє Путіна та Зеленського, а також попросили зобразити портрет наступника російського лідера.

[ + – ] За запитом "наступник Путіна" ШІ видав портрет Патрушева Фото: midjourney.com

На запит "наступний Путін", ШІ Midjourney створив портрет людини, яка дуже схожа на нинішнього секретаря Ради безпеки РФ і екскерівника ФСБ Миколу Патрушева. ЗМІ вже давно охрестили його "наступником" російського президента Володимира Путіна. Британські медіа повідомляють, що в разі погіршення здоров'я Путіна кермо влади перейде саме до Патрушева. Проте, згідно з Конституцією РФ, у форс-мажорних обставинах обов'язки президента має прийняти голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

[ + – ] ШІ спробував намалювати майбутнього президента РФ — чи Патрушев, чи Путін Фото: midjourney.com

Також ми ввели запит щодо майбутнього президента Росії. У результаті, отримали портрети, на яких зображені чи Путін, чи Патрушев — обличчя вийшло в ШІ якимось "усередненим".

І, звичайно, ми не могли не поцікавитись майбутнім самого Путіна: яким ШІ-алгоритм бачить його останній день. Судячи з результатів, на лідера РФ чекає невеселе майбутнє — на всіх портретах він засмучений і сумний.

[ + – ] У майбутньому Путін сумний

На противагу Путіну президента України Володимира Зеленського очікують набагато кращі часи. Нейромережа Midjourney намалювала його як лідера країни (можливо, Зеленський балотуватиметься на другий термін).

[ + – ] Володимир Зеленський у майбутньому: портрети Midjourney Фото: midjourney.com

Midjourney надав зображення Зеленського на тлі прапора України в одязі кольору хакі, який він носить зараз, але на більшості малюнків він зображений у костюмі та краватці… Як можна трактувати це посилання — додумайте самі.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Midjourney малював за запитом майбутнього Києва та Москви. ШІ-система зобразила Київ як місто майбутнього — з неймовірними хмарочосами та чистим блакитним небом, тоді як Москву він намалював у червоних тонах — у вогні та диму.