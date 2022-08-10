ШІ Midjourney намалював, що чекає в майбутньому на Володимира Путіна та Володимира Зеленського (фото)
Російський лідер сумуватиме, і його замінять. А Зеленський, найімовірніше, піде на другий термін.
Сервіс Midjourney видав кілька барвистих малюнків на запит журналістів Фокусу. Ми попросили ШІ намалювати, яким він бачить майбутнє Путіна та Зеленського, а також попросили зобразити портрет наступника російського лідера.
На запит "наступний Путін", ШІ Midjourney створив портрет людини, яка дуже схожа на нинішнього секретаря Ради безпеки РФ і екскерівника ФСБ Миколу Патрушева. ЗМІ вже давно охрестили його "наступником" російського президента Володимира Путіна. Британські медіа повідомляють, що в разі погіршення здоров'я Путіна кермо влади перейде саме до Патрушева. Проте, згідно з Конституцією РФ, у форс-мажорних обставинах обов'язки президента має прийняти голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін.
Також ми ввели запит щодо майбутнього президента Росії. У результаті, отримали портрети, на яких зображені чи Путін, чи Патрушев — обличчя вийшло в ШІ якимось "усередненим".
І, звичайно, ми не могли не поцікавитись майбутнім самого Путіна: яким ШІ-алгоритм бачить його останній день. Судячи з результатів, на лідера РФ чекає невеселе майбутнє — на всіх портретах він засмучений і сумний.
На противагу Путіну президента України Володимира Зеленського очікують набагато кращі часи. Нейромережа Midjourney намалювала його як лідера країни (можливо, Зеленський балотуватиметься на другий термін).
Midjourney надав зображення Зеленського на тлі прапора України в одязі кольору хакі, який він носить зараз, але на більшості малюнків він зображений у костюмі та краватці… Як можна трактувати це посилання — додумайте самі.
Раніше Фокус повідомляв про те, що Midjourney малював за запитом майбутнього Києва та Москви. ШІ-система зобразила Київ як місто майбутнього — з неймовірними хмарочосами та чистим блакитним небом, тоді як Москву він намалював у червоних тонах — у вогні та диму.