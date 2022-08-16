Слідом за крейсером Москва: новий ШІ TikTok намалював останній день Путіна (фото)

Нейромережа малює гірше, ніж DALL-E 2 або Midjourney, зате доступна кожному користувачеві соцмережі.

У соціальній мережі TikTok з'явився штучний інтелект, який створює зображення за текстовим описом. Видання The Verge пише про його можливості й обмеження.

Розробники програми додали візуальний ефект під назвою "Зелений екран ШІ", який дозволяє створювати унікальні фони для відео. Щоб скористатися функцією, достатньо натиснути на "плюсик" для додавання нової публікації, обрати ефекти та знайти кнопку фіолетового кольору з написом "AI". З'являється рядок, куди можна вписати кілька слів або цілу пропозицію, яку алгоритм спробує зобразити в картинці для фону.

Редакція Фокусу запропонувала TikTok намалювати, який же кінець чекає на президента Росії Володимира Путіна. На запит "Смерть Путіна" ШІ видав дуже абстрактні зображення, в яких ледь вгадуються риси лідера країни-агресора, проте "Останній день Путіна" він показав символічно: фігура, схожа на главу держави, стоїть на човні або на пірсі біля води поряд із російським прапор. Можна уявити, що Путін піде на дно за ракетним крейсером "Москва".

[ + – ] Нейромережа TikTok показала майбутнє Володимира Путіна Фото: Фокус

The Verge зазначають, що роботи нейромережі виходять більш простими, ніж в інших сучасних алгоритмів, таких як Imagen від Google, DALL-E 2 від OpenAI або Midjourney — усі вони останнім часом набирають популярності в мережі. Найчастіше TikTok видає занадто абстрактні та розмиті образи, тоді як вищезгадані моделі здатні створювати фотореалістичні картини, наче їх намалювали люди.

Такі результати можна легко пояснити величезною аудиторією соцмережі, яка налічує понад мільярд людей. Просунуті ШІ вимагають великої обчислювальної потужності, отже, і дорогого серверного чи хмарного устаткування. Компанії навряд чи вистачить ресурсів, щоб забезпечити стабільну роботу інструменту рівня DALL-E 2 або Midjourney для мільйонів користувачів TikTok. Зараз же будь-хто охочий може за лічені секунди отримати унікальну картинку для свого ролика, хоча іноді додаток говорить про те, що ШІ занадто "зайнятий".

[ + – ] ШІ TikTok намалював вбивства Дональда Трампа, Джо Байдена та Бориса Джонсона Фото: Bridenstine

Журналісти The Verge перевірили здатність моделей створювати зображення крові й оголеного тіла — два типи контенту, яких генератори часто намагаються уникнути у своїх роботах. Картини, засновані на сценах насильства, таких як "убивства" Дональда Трампа, Джо Байдена та Бориса Джонсона, показують здебільшого абстрактні завихрення з мінімальними рисами політиків, хоча експрем'єра Великої Британії досить легко впізнати завдяки його фірмовій зачісці. Оголених людей TikTok показує трохи не набагато краще, хіба що дотримується тілесних кольорів.

[ + – ] ШІ TikTok зобразив оголених людей Фото: Bridenstine

Раніше ШІ Midjourney намалював, що чекає у майбутньому Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Наступником російського президента нейромережа вважає чинного секретаря Ради безпеки РФ Миколу Патрушева.

Писали також, що нейромережа Midjourney намалювала майбутнє усього людства. Як передбачає алгоритм, невдовзі Москва згорить, а Київ відбудується після війни.