Ціна від $130 000: портрет, намальований роботом-художницею, продадуть на аукціоні (фото)

Гуманоїдний роботом-художниця Ai-Da намалювала портрет Алана Тюрінга, який свого часу передбачив проблеми, пов'язані з ШІ.

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У листопаді на аукціоні Sotheby's у Лондоні буде виставлено на аукціон портрет Алана Тюрінга, намальований першим у світі людиноподібним роботом-художницею Ai-Da. Про це пише Interesting Engineering.

Як зазначають у виданні, Алан Тюрінг відомий своєю ключовою роллю у зламі німецького коду Enigma під час Другої світової війни і закладенні теоретичної основи комп'ютерної науки. Він також висловлював стурбованість потенційними небезпеками штучного інтелекту в 1950-х роках.

Портрет Алана Тюрінга Фото: Ai-Da

Портрет Алана Тюрінга авторства Ai-Da намальований на полотні заввишки понад 2 метри і отримав назву "Бог штучного інтелекту" (AI God). Оціночна вартість картини становить від 100 000 до 150 000 фунтів стерлінгів (від 130 000 до 196 000 доларів США).

Це перший випадок, коли твір мистецтва, створений гуманоїдним роботом, буде продано на великому аукціоні. Йдеться про аукціон, який є частиною Sotheby's Digital Art Sale — виставки, присвяченої взаємодії мистецтва і передових технологій.

Портрет Алана Тюрінга Фото: Ai-Da

Як зазначають у виданні, Ai-Da є дітищем британського галериста Ейдана Меллера. Щоб втілити робота в життя, він співпрацював з експертами зі штучного інтелекту з університетів Оксфорда та Бірмінгема. Алгоритми штучного інтелекту, камери та біонічні руки дають змогу роботу малювати без втручання людини.

Коментуючи картину "AI God", Ейдан Меллер заявив, що приглушені тони портрета і фрагментовані площини обличчя символізують проблеми в галузі ШІ, передбачені Аланом Тюрінгом.

Нагадаємо, художниця польського походження Агнешка Пілат навчила трьох чотирилапих роботів Spot від компанії Boston Dynamics малювати абстрактні картини, і успішно продає їх з аукціонів.

Також повідомлялося, що американець Джейсон Аллен доручив ШІ намалювати картину, у підсумку твору присвоїли перше місце на конкурсі образотворчого мистецтва в рамках заходу Colorado State Fair.